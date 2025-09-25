¿Quiénes se han presentado al Benidorm Fest 2026?: cierra el plazo de inscripción a la espera del 'bombazo' que deja caer TVE

La suerte está echada. La noche de este miércoles, 24 de septiembre, a las 23:59:59 horas, cerró el plazo de presentación de canciones para el Benidorm Fest 2026. Por lo tanto, Televisión Española ya tiene en su poder el tema que tomará el testigo del éxito de Esa Diva de Melody en la preselección alicantina.

Lo que no está claro es que esa propuesta suene en mayo en Viena (Austria). RTVE anunció la semana pasada que se retirará del próximo Eurovisión si sigue adelante la participación de Israel. Por el momento, y a falta de que se conozca la decisión de la organización, la Corporación no está respaldada por el resto de países del Big 5. Esto son Francia, Alemania, Italia y Reino Unido.

Con todo, la Corporación ha garantizado la celebración del Benidorm Fest 2026, planteando el evento como formato musical propio, independiente de la Unión Europea de Radiodifusión (EBU-UER).

Antes, de cara a 2026, la cadena pública instauró una serie de novedades. Algunas de ellas, grandes alicientes para que los artistas se animen a presentarse, pese al clima que rodea ahora a Eurovisión en España.

Uno de esos ganchos para los aspirantes es el premio de 150.000 euros que supone ganar el Benidorm Fest 2026. Según las bases del programa, la candidatura triunfadora obtendrá de RTVE un premio en metálico de 150.000 euros.

Sergio Jaén, nuevo director artístico del Benidorm Fest. RTVE

100.000 euros serán para los intérpretes y 50.000 para los autores de la canción. Además, el rendimiento de los derechos editoriales del tema irán de nuevo al cien por cien para su autoría.

El colofón es el fichaje de Sergio Jaén como director artístico del Benidorm Fest. Como analizamos en BLUPER hace unos meses, su figura es fundamental para dotar de cohesión escénica al certamen.

La idea es que Jaén trabaje en conjunto con los propios equipos de los artistas si estos así lo desean. También será el responsable de la puesta en escena que muestre el ganador en Viena, en caso de que RTVE no se retire.

Sabiendo todo esto, cuando ha acabado el plazo de envío, pocos artistas han reconocido públicamente haber presentado un tema al Benidorm Fest 2026. Ya sea por la situación por Israel o el desánimo por el antepenúltimo lugar de Melody en 2025.

Suenan varios regresos

Rebeca Pous, conocida por su éxito Duro de pelar, afirmó en D Corazón que iba a enviar canción. La catalana ha intentado ir a Eurovisión en varias ocasiones. Y en cierto modo lo consiguió en 2007, ya que es la coautora de I Love You Mi Vida, el tema con el que D'Nash representó a España este año.

Otro cantante que podría volver a la preselección española es David Lafuente, que participó en la de 2011, como componente de Auryn. Como en años anteriores, Colet ha hecho llegar a la pública su propuesta. Se suman Kelly Roller, concursante de Drag Race España 3, o Gusanito, que a principios de los 2000 popularizó Vive la vida.

David Lafuente, excantante de Auryn. EFE

Otros rostros han dejado caer en algún momento estar preparando una candidatura para el Benidorm Fest, como Marilia Monzón, que fue participante de Operación Triunfo 2018, o Mirela Cabero. La segunda es un clásico de las preselecciones eurovisivas, antes del resurgir del formato Benidorm Fest.

Y cada vez cobran más fuerza dos rumores. El primero, que María Isabel, que nos dio el triunfo en Eurovisión Junior 2004 con su Antes muerta que sencilla, valoraba inscribirse. Su último lanzamiento, Acelera, está escrito por dos compositoras ligadas al certamen alicantino: la mismísima Chanel y Tatiana Delalvz, que envió canción para varias ediciones.

El segundo, y según informaciones de la Cadena SER, que el Benidorm Fest contará con un "artista muy potente" que pocos se imaginan dentro del festival. Las redes ya han empezado a hacer sus cábalas: de Pablo Alborán a Belén Aguilera.