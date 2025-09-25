Juan del Val, sobre el juicio de Begoña Gómez: “No estoy de acuerdo con la justicia popular en ningún caso”

El Hormiguero ha cerrado una semana más llevando a cabo una tertulia de actualidad. Una charla en la que Pablo Motos coordina a Nuria Roca, Juan del Val, Cristina Pardo y Tamara Falcó, y en la que han abordado la decisión del magistrado Juan Carlos Peinado de juzgar con jurado popular a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por un delito de malversación.

Cristina Pardo ha introducido que Beatriz de Vicente, abogada que colabora en su programa Más vale tarde, considera que “si eres culpable, es mejor que haya un jurado popular, porque le puedes hacer dudar, puedes conseguir que de alguna manera se venga a tu terreno, empatice, dude y por lo tanto al final no te condene”.

Y que “si eres inocente ya siempre dice que mejor un juez, porque al final es el que sabe”. “¿Y qué prefiere Begoña?”, ponían encima de la mesa del programa. En ese sentido, Nuria Roca exponía que se trata de “un caso excesivamente mediático, politizado y polarizado” como para ser juzgado como lo va a ser. “Entonces, yo no me fiaría del jurado popular si yo fuera la acusada”, confirmaba la colaboradora.

“Bueno, y ahora, cómo han puesto a los jueces...”, apostillaba Tamara Falcó, en una de sus escasas intervenciones. “Yo confío en que la justicia es imparcial, pero un jurado popular me parece muy difícil”, le explicaba Roca. Pero, para la marquesa de Griñón, “hay gente que le da igual lo que hagan Sánchez y su mujer, que les va a seguir apoyando”.

Juan del Val tomó la palabra para sentenciar: “Yo no estoy de acuerdo con la justicia popular en ningún modo, en ningún caso. No, en absoluto”. Y es que para el escritor la justicia tiene que estar desarrollada “por profesionales, que son los que verdaderamente saben”.

Imagen de Juan del Val y Nuria Roca en 'El Hormiguero'.

“No sé lo que aporta realmente el jurado popular, yo no estoy en absoluto de acuerdo”, insistía del Val. Y tampoco entiende si es la mejor opción para la causa, que investiga la utilización de una asesora de Moncloa para actividades privadas.

“Lo que me refiero es que yo no sé si esto tiene mucho recorrido como para que esto sea un delito, pero sí que yo creo que hay que hacer una consideración general. Cuando todo se judicializa, hay comportamientos que no son éticos, como puede ser este caso, que a lo mejor no son un delito”, reflexionaba el colaborador.

Y finalizó diciendo que “si salen absueltos ya parece que eso es un comportamiento lícito”, cosa que no le parece correcta, ni se atreve a vaticinar si Begoña Gómez terminará siendo condenada o no.