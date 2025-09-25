El dardo de Pablo Motos a Álex González tras su operación de nariz: “Te queda mejor que al de Andy y Lucas”

El actor Álex González ha vuelto a El Hormiguero este jueves con nueva película bajo el brazo: La sospecha de Sofía, que llega a cines el próximo 3 de octubre. Sin embargo, su charla con Pablo Motos no arrancó hablando precisamente del séptimo arte, sino sobre una intervención médica a la que se acaba de someter.

“Te acabas de operar de la nariz por el boxeo”, exponía Motos, cosa que el invitado confirmaba. Y Pablo, rápidamente, valoró: “Te ha quedado mejor que al de Andy y Lucas”. Un dardo que sorprendió al intérprete: “Empezamos fuerte”.

En ese momento, Pablo Motos recogió cable: “Perdona... Andy. Creo que es Andy”, imploraba, aunque sus hormigas le corrigieron: quien se operó la nariz fue Lucas. En cualquier caso, acabó pidiendo disculpas a los dos. Y se justificó: “A veces va más deprisa la boca que la cabeza y...”.

Hay que recordar que fue en El Hormiguero donde Lucas González explicó qué le había sucedido en la nariz. Aunque anteriormente había negado cualquier operación, en el plató de Pablo Motos reconoció habérsela operado, y que le quedó mal por no haber seguido las indicaciones de los médicos y ser un mal paciente.

Álex González quiso aclarar que él no se había operado por estética, y que pasó por quirófano hace solamente diez días. Acudió al programa con puntos, y una voz muy nasal, y le pidió a Pablo Motos que si se le escapaba un moco, que se lo dijese. “No me hagáis un plano”, pidió sobre su nariz, la cual enseñó por dentro al presentador, con mucha complicidad.

Pablo Motos y Álex González en 'El Hormiguero'.

Esto sirvió a Pablo Motos para hablar de su propia nariz: él la tiene rota también por el boxeo, y tiene un puente “que parece que me lo ha hecho Calatrava”. Incluso compartió una foto de cómo le quedó la nariz el día que se la rompieron.

Pablo reconoció que, tras su intervención, sentía que el aire “venía de otra parte”, y que vivió cambios como sentir que “el sonarme los mocos sonaba distinto”.

Álex González detalló que en su caso no ha sido una operación de estética, sino para respirar mejor, y que pidió al doctor que su nariz siguiese siendo como siempre. “Y me dijo: se te va a quedar la misma nariz de bruto”, detalló entre risas, poco antes del último corte publicitario del programa.