Una soltera demisexual rechaza a un coplero virgen en ‘First Dates’: “Es un hombre de 50 en el cuerpo de un chico de 21”

El teatro ha estado muy presente este jueves en el prime time de la televisión. Al menos, para todo aquel que haya visto First Dates en Cuatro, programa al que ha acudido Sergio, un murciano de 21 años que ya ha hecho varios musicales y ahora se prepara para entrar en la Escuela de Arte Dramático de su ciudad.

Sergio es un chico muy clásico pese a su edad. Le apasiona la copla, así como el teatro de siglos pasados, como Don Juan Tenorio o Don Gil de las Calzas Verdes. “No hay teatro como el de antes, no demuestran el amor puro, como creo yo que debe ser el amor”, aseguraba.

Hasta ahora, este soltero no ha tenido suerte en ese amor que anhela, y admite ser virgen, porque “intento reservarme para cuando encuentre a esa chica”. Una mujer con la que salir a tomar una copa un domingo, y en otras ocasiones, quedarse juntos en casa a ver una película.

Para él, el programa ha elegido a María, una estudiante de Periodismo de 22 años que se identifica como demisexual. Así, para ella es indispensable, antes de tener relaciones, sentir una importante atracción por las personas, sin importante que sea guapo o guapa. “Creo en el amor romántico y de encontrar alguien compatible contigo y ser una persona libre con esa otra persona”, resumía.

Al entrar al restaurante, Sergio le recitó los versos más conocidos del Tenorio: “No es cierto, ángel de amor...”. Algo que impactó mucho a la joven: “Ha sido un shock porque me gusta el teatro, pero nunca me habían recitado ni nada”.

Imagen de la cita de Sergio y María en 'First Dates'.

Durante la cena se fueron conociendo. María es de origen extremeño, y lleva cuatro años en Madrid estudiando la carrera. Le gusta el mundo paranormal, y se define como “medio bruja”, porque echa las cartas a las amigas y les acierta cosas, e incluso asegura ver a gente fallecida.

Sergio, por su parte, habló mucho del teatro: de cómo le apasiona desde pequeño, los musicales en los que ha trabajado, de su grupo de teatro, de sus próximos proyectos. Tanto habló del tema que María se sintió, por momentos, agotada, deseando que comentase otros asuntos. Como la política, por ejemplo, pero ahí su cita prefirió reservarse su opinión.

En un momento dado de la cita, Sergio se levantó y se puso a cantar copla y esto confirmó sus sospechas: “Parece un hombre de 50 años en el cuerpo de un chico de 21”. No le gustó mucho la interpretación (“ha sido un poco: tierra, trágame”), aunque alabó que es difícil cantar este género y le dijo que lo hace muy bien.

A la hora de decidir si tendrían una segunda cita, Sergio ya veía en María la doña Inés de sus sueños. Pero ella prefirió no repetir: aseguraba que era un chico mono, pero que le falta un punto macarra que ella anhela. Eso sí, se ofreció para trabajar con él como actriz si se diese la ocasión.