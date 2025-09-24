Tenso rifirrafe en 'Espejo Público' entre Isabel Rábago y Montse Suárez: "Sentencia y aquí todo el mundo callado"

Alba Flores ha levantado la polémica en Espejo Público con el nuevo documental que presentó este martes en el Festival de San Sebastián como homenaje a su padre, Flores para Antonio. En el proyecto, la actriz confesó que es en este momento cuando está pasando el duelo de su muerte y abre el debate sobre qué perdona o no la sociedad.

"La sociedad te perdona ser corrupto, robar dinero, ser un mal dirigente político y hacer genocidios, pero no te perdona haber abusado de las drogas. Te estigmatiza y ya eres un yonqui. No me parece justo ni con mi padre ni con nadie", confesaba en una entrevista. Unas palabras que han abierto una disputa en el plató de Antena 3.

"No me incluyo en ser permisiva con la corrupción, me bajo de eso", ha señalado Isabel Rábago. Gema López ha querido puntualizar que no era una cuestión particular: "No, pero siguen. He visto a corruptos sentados en la televisión cobrando una pasta". "La gran figura de su padre no está manchada para nada", sostenía Rábago.

Aun así, la colaboradora ha manifestado que "somos hipócritas con la droga y dependiendo de quién sea, se consiente o no". Montse Suárez ha intervenido en la conversación lanzando un comentario que ha desviado el debate a otra cuestión de actualidad: "Rafael Amargo salió absuelto por un defecto de forma, por la nulidad de las intervenciones telefónicas".

"¿Y qué? Es inocente", cuestionaba la colaboradora de Espejo Público. Ha sido entonces cuando ha subido el tono del debate y la abogada sentenciaba que "es un drogadicto y trafica con drogas".

Colaboradores de 'Espejo Público'. Antena 3

"No, perdona, pero no está demostrado jurídicamente. No podemos jugar a eso, la justicia ha hablado. Me niego", ha defendido Isabel. "El mismo día que salió absuelto, Marcos García Montes hizo una comparecencia en la competencia de esta cadena, brillante letrado y experto en nulidades procesales. Se declaró la nulidad de las intervenciones telefónicas", ha explicado Montse.

"Y se acabó el caso. Sentencia y aquí todo el mundo callado. Hay una sentencia que dice que este señor está absuelto de polvo y paja, ya está", concluía la periodista. "Yo también quiero mucho a Marcos García Montes", ha comentado con ironía la letrada.

"Estoy a favor de que se respeten las resoluciones judiciales. Tú las puedes cuestionar, pero no sigas señalando a una persona que judicialmente no tiene nada", mantenía Isabel.