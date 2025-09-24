Sorpresa en ‘Vamos a ver’: Lequio se convierte en coach deportivo de Carmen Borrego y vaticinan posado juntos

Durante todo el verano, Carmen Borrego y Alessandro Lequio se han lanzado dardos por sus fotos en ropa de baño. Él criticaba que ella posase con ‘zapatronchos’ y un perrito en brazos, y Carmen llegó a dudar de los oblicuos que Lequio lució en una portada de una revista mientras se daba un baño en el mar.

Ahora, la cosa ha cambiado, ambos han acercado posturas, y él se ha convertido, por un día, en su coach deportivo, y, de conseguir resultados, hasta han vaticinado un posado juntos. En la entrega de este martes de Vamos a ver Lequio ha entrado a un gimnasio dispuesto a compartir con Carmen “mi secreto mejor guardado”.

Lo primero que hizo Carmen fue comprobar que los oblicuos de la revista eran reales, y lo eran: “Esto está duro, todo está igual de duro”, bromeaba la hermana de Terelu Campos. Lequio le propuso comenzar un entrenamiento “suavecito”, pero le aclaró que lo que no puede es “hacer pesas y luego comerte una palmera de chocolate”.

El programa recogió una serie de entrenamientos, que comenzaron con calentamientos, como mover la cadera. “Yo las sé mover en otro sitio”, deslizaba picarona la malagueña. Lequio pronto comenzó a hacer ejercicios como subir y bajar el cuerpo de una barra que colgaba del techo, y Carmen aseguró que no podría hacerlo y que “la barra debería estar más bajita”.

Luego llegaron ejercicios de bíceps, con pesas. “A ver si se me va a caer la cabeza”, temía Carmen Borrego. Lequio entonces se puso serio y le aseguró que lo que necesita principalmente es “dieta y gimnasia”. “Que no me regañes”, le exigía su compañera.

Lequio y Carmen Borrego en 'Vamos a ver'.

Luego realizaron otros ejercicios en el suelo, tumbados. “Me encanta estar tumbada contigo en esta posición”, volvía a lanzar Borrego, quien además presumió de su flexibilidad. Ya en el plató, los compañeros analizaron estas primeras imágenes.

“¿Cuántas series hacíais?”, le preguntaron a Carmen. “Más de lo que habéis visto. Es un profesor estupendo y pienso seguir haciendo gimnasia”, confirmaba la madre de José María Almoguera. Lequio presumió de abdominales en directo, e insistió que “el único truco real es moverse y cuidarse. La salud se entrena todos los días y el único secreto es constancia y movimiento”.

El reportaje acabó con ambos haciendo algunos ejercicios más, como bicicleta estática, mientras compartían confesiones personales. “¿A que no te caigo mal?” llegó a preguntar Carmen. Y Lequio le confirmó que le cae “fenomenal” y que en varias ocasiones ha dicho que ella ha sido una de las mejores directoras de programa de las que ha tenido. “El año que viene hacemos un posado juntos”, terminó diciendo Carmen, para finalizar.