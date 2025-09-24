Rafa López, el seminarista de ‘GH 4’, reaparece para hablar del cura detenido en Torremolinos: “La caspa de la Iglesia”

La detención de un sacerdote de la Archidiócesis de Toledo en Torremolinos por llevar droga encima, mientras pasaba unas vacaciones con chicos jóvenes en un piso en el que tenía juguetes sexuales, ha sido una de las noticias más comentadas en los programas de televisión de este miércoles.

En el programa En boca de todos han charlado con algunos de los feligreses de la parroquia donde ofrecía misa, y en el programa El tiempo justo han podido hablar con el religioso, identificado como don Carlos, y que asegura que todo forma parte de un “circo mediático”.

Desde No somos nadie no se han resistido también a tratar el asunto, a pesar de que, generalmente, tratan temas de corazón. Y para analizar las posibles consecuencias han recurrido a un viejo conocido de la televisión: Rafa López, quien fue concursante de Gran Hermano 4. Rafa tenía 24 años cuando participó en el reality, y entonces era seminarista.

“No me llegué a ordenar sacerdote, llegué a estar diaconado y decidí salir”, ha aclarado esta tarde, al llegar al plató del pisito del Canal Quickie. Detalló que si se salió de la Iglesia fue “principalmente porque la jerarquía de la Iglesia pesa mucho. Todo el mundo se va al voto de castidad. El voto de obediencia me llevaba un poquito por el camino de la amargura”, admitió.

Rafa conoce el tema por lo que ha leído en la prensa, y entre todos han hecho un resumen a los espectadores de lo sucedido. “¿Se dan cuenta de que es sacerdote?”, preguntó María Patiño sobre la detención, pues su duda era que si el sacerdote llevaba prendas que pudieran relacionarle con la Iglesia.

“Él se identifica con un cargo mayor. Hay gente, que es lo que yo llamo la caspa de la Iglesia, que se creen que esas influencias son positivas, y hoy día no funciona tanto”, reconoció Rafa López sobre la actitud del religioso.

Entonces siguió exponiendo que el detenido “es canónigo del arzobispado de Toledo, ocupaba un cargo importante. Le han apartado, y de alguna forma lamentando la situación, el daño moral. Hay un presunto delito, y el delito está más allá de la moral”, afirmó.

De paso, Rafa López, que en 2014 reapareció en Sálvame y contó que se había casado con otro hombre, aprovechó para criticar que haya sacerdotes que “cuando están subido a un púlpito, están trasladando un mensaje contrario a su modo de vida”.

En concreto, lamentó que haya curas que “al homosexual le está diciendo que es un pecador, una escoria de la sociedad, que tiene que ir a curas porque la homosexualidad tiene cura”, y luego actúen en la línea de lo que ha sucedido con este sacerdote de Toledo. Además, vaticina que, si bien ahora está apartado de su cargo, “primero van a intentar hacer silencio, y acabará en otro puesto, en otro pueblo”.