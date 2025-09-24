Los presentadores de la competencia apoyan a Jimmy Kimmel en su regreso: "Conocerle bien es admirarle"

El programa de Jimmy Kimmel ha dado varios bandazos desde que el presentador realizó comentarios "impertinentes" sobre el asesinato del ultraconservador Charlie Kirk. Este martes, su formato volvió a estar en emisión después de varios días cancelado. Una decisión que han apoyado sus compañeros en la franja nocturna de la televisión estadounidense. Stephen Colbert ha sido uno de ellos. Su propio late night está previsto que finalice en mayo de 2026 y, bromeando con el regreso de Kimmel y la repercusión en las audiencias, saludó específicamente al público del plató y a la única persona que pensaba que le estaba viendo desde casa: su mujer. "Agradezco mucho tener este programa. Voy a dar las gracias a todos los que están aquí y a todos los que nos ven desde casa, que creo que podría ser solamente mi esposa, Evie, porque todos los demás probablemente estén viendo ABC porque esta noche Jimmy Kimmel regresa a las ondas", dijo.

La broma incluyó un mensaje emotivo sobre el regreso de Kimmel tras una semana de suspensión por sus declaraciones sobre el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk: "Me alegro de que esté de vuelta. Es un tipo estupendo. Conocerle bien es admirarle muchísimo". Jimmy Fallon tampoco pudo evitar referencias a la noticia del día, en esta ocasión con alusiones a su propio nombre. "Si os habéis conectado para ver qué voy a decir sobre mi cancelación de los últimos días os habéis equivocado de Jimmy. Papá, es el otro Jimmy", comentó entre risas en la apertura de su show.

If you’re checking in to see what Jimmy Kimmel will say about his suspension on The Tonight Show, you’re watching the wrong Jimmy 🤣 #FallonTonight pic.twitter.com/aOofE803C2 — The Tonight Show (@FallonTonight) September 24, 2025

El alegato que Kimmel había lanzado en su vuelta fue claro y contundente: "No podemos permitir que nuestro gobierno controle lo que decimos y lo que no decimos en televisión", dijo agradeciendo a quienes le apoyaron y "se preocuparon lo suficiente como para hacer algo al respecto". La cadena ABC había anunciado el lunes la reincorporación a su parrilla del popular programa nocturno Jimmy Kimmel Live!. El canal lo había suspendido el pasado miércoles después de que en la emisión del lunes 15 Kimmel acusara a "la pandilla MAGA", refiriéndose a los partidarios más fieles del presidente Donald Trump, de querer "sacar rédito político" del asesinato de Kirk.