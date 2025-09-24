Adiós a Catalina en ‘La Promesa’: el personaje de Carmen Asecas huye dejando atrás a Adriano y a sus hijos

La marcha de Carmen Asecas de La Promesa marca un punto de inflexión en la serie. Tras varias temporadas interpretando a Catalina, la hija del marqués, la actriz se despide de la ficción con un legado que el público no olvidará.

Catalina ha luchado siempre por los trabajadores y por la seguridad de sus hijos, pero un giro del destino la ha obligado a abandonar el palacio y separarse de ellos. La amenaza del barón de Valladaresle ha obligado a marcharse sola, sin Adriano y sin los bebés. Una huida en la que estaba también detrás Leocadia.

En una entrevista para RTVE, Carmen Asecas reconoce que este personaje le ha cambiado la vida. “Yo no me lo esperaba para nada, porque fue justo el primer proyecto que empecé con mi representante y me llegó en un momento de mi vida fatal. Soy muy controladora”, recuerda la actriz sobre aquella primera llamada de casting.

En la entrevista, Asecas destaca lo mucho que ha aprendido durante estos años en el set. Asegura que se ha curtido como actriz, que ya conoce cómo funciona la parte técnica y que eso le permite jugar como intérprete. “Todo lo he aprendido gracias a mis compañeros y al equipo técnico y artístico que me han enseñado a trabajar en esta industria”, asegura en ese sentido.

Ese aprendizaje va más allá de lo profesional, porque el papel de Catalina supuso un auténtico reto personal. “Catalina se parece tanto a mí que eso es lo que más me ha costado trabajar. Pero lo que antes vivía como una dificultad, he conseguido transformarlo en una oportunidad”, reflexiona, añadiendo que se ha nutrido gracias a su personaje.

Carmen Asecas es Catalina en ‘La Promesa’.

Para Asecas, dar vida a Catalina ha sido también encarnar un referente feminista dentro de La Promesa. Se documentó en mujeres de la época y recibió consejos de compañeras de teatro crítico, aunque lo esencial fue encontrar la manera de diferenciar entre ella y su personaje.

“Ha sido un auténtico desarrollo personal”, asegura Asecas, que ha permanecido en la serie desde el primer episodio, emitido el 12 de enero de 2023.

Así, la actriz pone fin a su etapa en la ficción dejando tras de sí un personaje valiente y un testimonio sincero de aprendizaje, entrega y evolución personal.