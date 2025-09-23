Muere la periodista Mariví Fernández Palacios, reconocida colaboradora de María Teresa Campos en 'Día a día'

El pasado domingo, 21 de septiembre, fallecía María Victoria Fernández Palacios. La periodista era recordada por sus colaboraciones en Día a día, el magacín matinal que presentó María Teresa Campos en Telecinco entre 1996 y 2004.

La comunicadora arrancó su andadura profesional en la radio, en emisoras como Cadena SER, Radio Nacional de España y Onda Cero. Empezó en televisión en Televisión Española y continuó en Telecinco, Canal +, Antena 3 y Telemadrid. Su último trabajo en pantalla fue en El Patio, programa de Castilla-La Mancha Media.

"Yo era una niña de la radio y encontrarme con Matilde Vilariño, Matilde Conesa o Juanra Ginzo... Aquello era Hollywood. Cita a las cinco, con Basilio Rogado, fue un programa hecho a mi medida. Empecé a interesarme por la Familia Real y las fiestas de los Jardines del Moro", declaró en junio de 2024, en el blog de Juan de Dios Rodríguez Pariente.

Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, se especializó en temas de sociedad, cubriendo desde bodas de la Familia Real hasta ceremonias de los Oscar. Comentaba estos y otros temas en el espacio de Campos, para la que solo tenía halagos.

"María Teresa Campos era muy buena jefa, a donde se movía se llevaba a todo su equipo y en Telecinco. Era La Ama", expuso ante Rodríguez Pariente. En esta charla, reconocía tener "muy buena relación profesional" con famosos como Isabel Preysler, aunque "nunca compadreo con artistas".

Ha muerto Mariví Fernández Palacios. Fue maestra, compañera y amiga. Que la tierra le sea leve. — Antonio Nuño Díaz (@AntonioNuoDaz) September 22, 2025

Pariente describía entonces a la fallecida como "una de las más grandes e indiscutibles profesionales que más y mejor han sabido llevar a la audiencia a través de los diferentes medios todo aquello que en alguna ocasión siempre has querido saber de esos personajes".

Más allá de su labor periodística, Mariví es la autora de la biografía no autorizada de Pablo Alborán, La biografía 100% no oficial. En la citada entervista, confesaba ser una viajera empedernida, que acababa de llegar de Senegal y que su próximo destino era Namibia, pues quería descubrir África a fondo.