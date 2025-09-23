Juan del Val, sobre el caso de las pulseras telemáticas: “Nadie dimite por este escándalo ni por ningún otro”

El Hormiguero llevó a cabo una nueva tertulia de actualidad este martes con sus invitados habituales: María Dabán, Rosa Belmonte, Rubén Amón y Juan del Val. Y el primer tema que Pablo Motos puso sobre la mesa el caso de las pulseras telemáticas para prevenir violencia machista, dispositivos que han fallado y cuyos datos se han perdido.

“La ministra Ana Redondo insiste en que no han fallado, pero los jueces, las víctimas y los técnicos dicen que sí. Los jueces advirtieron en enero que las pulseras tenían fallos y que se las podían quitar y nadie hizo caso”, introdujo el presentador.

“Por un lado, nos enteramos del asunto porque la Fiscalía, que hace todos los años un informe que se llama la memoria anual, incluía una advertencia sobre que había habido un cambio de compañía y de pulseras y había muchos datos que se habían perdido y que quizá habría perjudicado a las víctimas, porque algunos agresores se habrían librado de esto”, reconocía María Dabán.

La periodista se preguntó si el presidente del Gobierno no tiene nada que decir, y si “aquí no va a dimitir nadie por este escándalo que ha dejado a miles de mujeres, como mínimo, bastante preocupadas y asustadas”, por más que la ministra asegure que no ha muerto ninguna.

“Estamos hablando de una de las poblaciones más vulnerables que hay, que son las mujeres amenazadas de muerte por sus parejas o exparejas”, sentenciaba por su parte Juan del Val.

Para el escritor, “parece que las causas no importan si no dan votos. Y hay algunos ejemplos donde se corrobora que el feminismo da igual si no da votos”. Y señaló a Ana Redondo por decir que todo lo que se está publicando es un bulo. “Teniendo en cuenta que estamos hablando de una parte de la población muy vulnerable, que te están diciendo el miedo que están pasando y da igual, es un bulo, no tiene nada que ver con nosotros”, afeaba.

Rosa Belmonte y Juan del Val en 'El Hormiguero'.

Y añadía: “Efectivamente, nadie dimite por este escándalo ni por ningún otro”. En ese sentido, el colaborador televisivo habló de la ley de solo sí es sí, de la que “pararon el conteo”. Sobre la ley, destaca que se advirtió que iba a tener problemas “como esta, y parece que se corrobora”, “que esto de las pulseras podría traer problemas”.

“Al final en aquel caso la culpa la tenían los jueces. Ahora los periodistas que desinforman. Aquí no dimite nadie, mañana se nos olvida y da igual. Pero es que, insisto, las causas, si no dan votos, nos da igual. En el momento que pasa el tsunami, se acabó”.

Rosa Belmonte, al lado de Juan, apuntó entonces que con el caso de las pulseras “el Gobierno se mantiene en la irresponsabilidad política y en todo caso echa culpas a otros”.