El dardo de Pedro Ruiz a Risto Mejide: “Has pasado de ‘Operación Triunfo’ a ‘Operación Fracaso’”

Pedro Ruiz ha visitado este martes Todo es mentira, y se ha sentado en el chéster de Risto Mejide para promocionar su libro ¡Paren el mundo, que me bajo!, y con el cual lleva ya días recorriendo diferentes programas de televisión. Un encuentro que, tal como ha reconocido el presentador de Cuatro, ha costado mucho que surgiese, a pesar de que se conocen desde hace años. Tanto como para lanzarse una colección de dardos.

Ruiz definió el libro como “un pataleo divertido para que la gente se vengue, entre comillas, y se divierta. Y que me echen la culpa a mí. Al fin y al cabo yo no tomo decisiones ni tengo el BOE. Es para divertirse sobre todo”, explicaba sobre su obra.

La complicidad entre ambos comunicadores era patente, y se notó cuando Risto leyó un fragmento, en el que decía que “f*llar elimina la mala leche, ya hay demasiada”. Y preguntó: “¿Tú tienes mala leche?”. “No, porque yo ya vengo muy trabajado de antes. Entonces, ya he llegado a este punto sin necesidades. Pero hay mucho mal f*llado por ahí”, criticaba el invitado.

“Es que la dictadura consiste en comer, f*llar y el fútbol. A partir de ahí ya los políticos se apaciguan”, siguió exponiendo Ruiz. Algo que Risto sintetizó como “que nadie f*lla en este país, vaya”. “Yo creo que tú he oído rumores de que tú sí, ¿no?”. “Vamos a la siguiente...”, proponía el presentador, no sin evitar que Ruiz le preguntase si hace “zapping de novias, como yo hice”.

Al hablar de política, Pedro Ruiz bromeó al decir que pensaba que Risto sabía del tema menos que él. Y entonces le soltó un dardo que arrancó una risa al publicista: “Has pasado de Operación Triunfo, que era la música, a Operación Fracaso, que es la política”.

Ruiz reflexionó sobre que en la actualidad “no existe la amabilidad que existía en otros momentos”, y destacó que en la transición él iba a ver a diferentes mítines políticos, de Fraga a Felipe González o Dolores Ibárruri, “y nadie te pegaba una etiqueta. Hemos salido perdiendo”.

Tras manifestar sus ganas de regresar a la televisión, recordó que cuando hacía Como Pedro por su casa sentó a jugar al dominó a Fraga, Carrillo, Benegas y Sahagún, y que “hoy esto es imposible”.

Sin embargo, no cree que haya menos libertad que “en la dictadura”, pero sí que “hay menos libertad que hace 10 o 12 años por los ofendiditos”. “Creo que llevamos mal camino. La política es un producto adulterado, y los protagonistas en el tono han perdido la razón”, añadiría también.