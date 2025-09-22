Tinet Rubira va "sobre seguro" en 'Operación Triunfo 2025': "Leemos entre líneas todas las necesidades de la gente"

El lunes, 15 de septiembre, comenzó una nueva edición de Operación Triunfo. Tras la gala 0, arrancó oficialmente OT 2025, con una temporada marcada por grandes cambios tanto para el público como para los 16 concursantes que lograron atravesar el filtro de un jurado exigente.

Detrás de estas novedades se encuentra Tinet Rubira, director general de Gestmusic. Él mismo lo explica desde la icónica Academia, en conversación con BLUPER: “Desde antes de acabar la edición anterior, ya estábamos trabajando en la siguiente y en qué cosas podíamos cambiar, mejorar y qué cosas podíamos traer como novedad”.

Una decisión en la que asegura que no corre ningún riesgo, sino todo lo contrario: “Nosotros intentamos escuchar siempre un poco qué es lo que demanda nuestro espectador, leemos entre líneas todas las necesidades de la gente que nos sigue”. Por eso, aunque reconoce que son muchos los cambios introducidos, insiste en que “vamos sobre seguro y lo meditamos todo mucho”.

La edición que ganó Naiara, celebrada hace casi dos años, ha servido de guía para diseñar el rumbo que querían tomar este nuevo año: “Hemos tenido mucho tiempo para valorar lo que funcionó mejor, lo que no funcionó tan bien y lo que suponía cierta desestabilización, por ejemplo, para los concursantes”.

Prime Video y el propio equipo de Operación Triunfo decidieron arriesgar con novedades sorprendentes, como la emisión de los pases de micros en la plataforma y, quizá lo más comentado, la introducción de TikTok como pasatiempo dentro de la Academia.

Desde antes de comenzar la edición, esta última decisión levantó polémica, al anunciarse que los concursantes tendrían acceso a la red social todos los viernes durante 15 minutos para “ponerse al día” con lo que ocurre fuera. Rubira aclara que ese acceso estará estrictamente controlado: “Para que no salga nada que les pueda ofender o que esté fuera de lugar”.

Según adelanta, “el acuerdo que tenemos con TikTok es porque agrupa todo el contenido de Operación Triunfo en un hub, como el año pasado. Hemos hecho un TikTok Corner para que ellos tengan 15 minutos a la semana para ver contenidos”.

“TikTok les van a parecer gloria porque tampoco tienen tele, les va a dar 15 minutos de risa seguro”

Lejos de ser una distracción, el productor asegura que se trata de una "vía de escape". Vídeos con la única finalidad de entretener a los concursantes, “obviamente sin tener información que les pueda desestabilizar”. Con humor, Rubira lo resume así: “TikTok les va a parecer gloria porque tampoco tienen tele, les va a dar 15 minutos de risa seguro”.

Otro de los pilares de esta edición será el directo. “Hemos renovado el plató, hemos renovado la Academia, renovamos el jurado, añadimos contenidos nuevos, en la edición del 2023 tuvimos alrededor de 80 horas en directo, este año van a ser alrededor de 100”, afirma. Para él, la prioridad es la música en directo: “No es necesario poner el chat después ni ampliar la gala”.

Los espectadores también han recuperado uno de sus momentos favoritos: el chat con los concursantes. Es una de las novedades que reclamaban “con intensidad e insistencia”. A petición del público, Rubira y su equipo decidieron traerlo de vuelta, aunque con una modificación.

"Después de la gala que están muy cansados y vienen con un estado anímico que a lo mejor no sería el más indicado para hacer un chat”

Será los viernes, aunque no después de la gala como de costumbre, y contará con Miriam Rodríguez como presentadora: “Después de la gala que están muy cansados y vienen con un estado anímico que a lo mejor no sería el más indicado para hacer un chat”.

Tinet tiene claro cuál es el motivo por el que han vuelto a confiar en esta sección: “Queremos recuperar que los espectadores o los fans puedan establecer un diálogo con los concursantes, que les manden sus preguntas, que les manden sus vídeos, como podemos hacer a través de TikTok, se verán las caras los unos a los otros”.

Ese espíritu de cercanía también se ha extendido al público latinoamericano. Rubira confiesa que muchos pedían poder seguir las galas en directo desde sus países, y este año el reto se ha cumplido. Brasil, Colombia, México, Argentina, Chile y Perú pudieron disfrutar del estreno al mismo tiempo que España.

Como reconoce el productor, “en la edición anterior, los de Latinoamérica podían votar sin ver la gala, ahora hemos completado la experiencia. Entiendo que lo quisieran ver en directo, era como ver un partido de fútbol cuando ya sabes el resultado”.

Tinet Rubira se pone, por tanto, al frente de una nueva edición que augura todo un "éxito". Este lunes, 22 de septiembre, se emitirá la gala 1 de OT 2025, donde ya se podrá conocer qué triunfito está robando la atención de los espectadores. Primer favorito, primeros cuatro nominados y actuaciones que pretenden convertirse en "icónicas".