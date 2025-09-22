Sonsoles Ónega se va de la lengua en pleno directo y luego se arrepiente: “Mi padre me afea que diga tacos”

Sonsoles Ónega ha soltado esta tarde una palabra malsonante en pleno directo. La presentadora de Y ahora, Sonsoles estaba teniendo un pequeño debate con María del Monte, colaboradora del programa, cuando dijo algo de lo que se arrepintió corriendo, y explicó la razón: su padre, el periodista Fernando Ónega, le afea que diga tacos.

Roberto Brasero estaba dando la última hora sobre el tiempo en Y ahora, Sonsoles este lunes cuando aparecieron unas imágenes de nieve en el pantallón. “¿Cuando ves estas imágenes qué te quedas, arrecía, no?”, le preguntó María a la presentadora. Pero Ónega no parecía comprenderla.

“¿Arrecía qué es?”, le devolvió la pregunta Ónega. “Muerta de frío. No sabéis qué es arrecío, de verdad?”, lanzaba María del Monte a todos los compañeros. “Hoy estás hablando muy raro”, recriminó con sorna Miguel Lago, a la vez que valoraba que se llevasen “modismos de la tierra” en la tarde de Antena 3.

Pilar Vidal, presente también en la tertulia, destacó que con María del Monte ya había pasado en otras ocasiones que llamase a las cosas por palabras más propias de Andalucía que del resto de España. Y, como ejemplo, puso el celo, y que María lo llama Fixo.

“Hoy hace calor. Creo que es por las décimas que tengo”, exponía Sonsoles Ónega, cambiando de tema. “Pues no pongas el aire...”, le recomendaba Pilar Vidal, a su lado. Entonces María del Monte se levantó con ímpetu y con su teléfono móvil en la mano, y se puso al lado de la maestra de ceremonias: “Un momentito, Sonsoles. Puede leer usted aquí”.

Sonsoles Ónega y María del Monte en 'Y ahora, Sonsoles'.

“Arrecido”, leyó Sonsoles. “Es que lo dices raros, c*ño. Concho. No sabes cómo me afea mi padre que diga tacos, pero solo digo ese”, corrigió Ónega tras haber dicho la palabra malsonante en cuestión, y con una ligera vergüenza.

“Yo he dicho arrecío porque me como alguna vocal. Pero qué pone el diccionario”, siguió diciendo María del Monte. Ónega apuntó que lo que iba a leer era “el diccionario de Google, porque no es la RAE”. “¡Trae el María Moliner!”, pidió la cantante de Salta la rana.

Ónega comenzó a contar una anécdota sobre María Moliner, pero María del Monte estaba montando jaleo y no se le escuchó. “No es válido. La forma válida es arrecido”, apuntaba Pilar Vidal, leyendo ella su móvil. Finalmente, Sonsoles, repitiendo lo que le decían por el pinganillo, explicó que la palabra de marras “sí sale en la RAE. Muy frío o helado. Existe, señora del Monte”.

Y, tras esto, Sonsoles aseguró que otro día contaría la anécdota sobre María Moliner y cambió el contenido del magacín hacia otros asuntos.