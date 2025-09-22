Sale a la luz el tráiler oficial de 'Drag Race España': la fecha de estreno y las novedades de la quinta temporada

La quinta edición de Drag Race España está a punto de aterrizar en atresplayer. Con el estreno de Meet de Queens el pasado 7 de septiembre, se ha podido observar las ganas que tenía la audiencia del regreso del formato, ya que triunfó anotando récord absoluto y convirtiéndose en lo más visto de la plataforma en el país.

Esta vez, llega con grandes novedades y sorpresas, haciéndolo "más grande que nunca". El tráiler oficial del programa ha mostrado cómo empieza la competición y también los primeros roces entre concursantes. No será hasta el 28 de septiembre, a las 20:00 horas de la tarde, cuando se podrá conocer todo lo que ha sucedido en la batalla por convertirse en la mejor drag queen de España.

Supremme de Luxe capitaneará esta nueva edición del exitoso formato, que seguirá contando este año con Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking como miembros de su jurado. Vuelve con una apuesta firme: el premio de Drag Race España pasará de los 30.000 euros que tenían las anteriores ediciones a 50.000 euros.

Sin embargo, no será la única novedad que incorporan en el exitoso talent show. En cada entrega, las reinas deberán superar pruebas de costura, talento, baile o interpretación para evitar ser eliminadas y abrirse paso entre sus compañeras hasta la Gran Final. Lo harán en mini retos y maxi retos que pondrán a prueba todas sus capacidades.

El final de cada capítulo siempre consistirá en una gran pasarela en la que las participantes mostrarán sus mejores looks según la categoría, como se ha podido observar en el vídeo promocional.

¡Agárrate las bragas marixoxooooo!🤩



Estamos nervioses, no os vamos a engañar 🥹



⚠️ ESTE DOMINGO arranca la carrera de #DragRaceEs 🏁 ¡Nos vemos en @atresplayer! ▶️ https://t.co/V0A2bRaOTe pic.twitter.com/3CkxB5jW1I — Drag Race España (@DragRaceEs) September 22, 2025

Amaia, primera invitada

Reconocidas personalidades del mundo de la música, la interpretación, la televisión o la cultura visitarán Drag Race España en su nueva edición como miembros del jurado invitados. La primera de ellas será la cantante Amaia, que participará en el primer programa de esta quinta temporada del formato de atresplayer.

Al igual que toda la franquicia de Drag Race España, esta quinta edición está producida por World of Wonder y Atresmedia en colaboración con Buendía Estudios tras el acuerdo alcanzado por Passion Distribution.

Ignacio Corrales y Jorge Pérez Vega son los productores ejecutivos de Buendia Estudios. Lola Ibarreta y Jonathan Ruiz Camino están al frente de la Dirección del programa. Los productores ejecutivos de World of Wonder son Fenton Bailey, Randy Barbato y Tom Campbell y RuPaul Charles.

Reina eliminada

Después de cada entrega, Ana Locking entrevistará a la reina eliminada de la semana en Tras la carrera. atresplayer estrenará cada domingo una nueva entrega del formato en el que la diseñadora y miembro del jurado del programa analizará junto a las reinas que ya no forman parte de la competición su trayectoria en el formato y repasará sus “looks perdidos”.

También realizarán entrevistas exclusivas con Mafalda Gómez. Todos los lunes por la tarde la reina eliminada de la semana analizará su paso por el programa, contará qué secretos se quedaron por descubrir y responderá a las preguntas de los fans. Todo ello en directo a través de la cuenta oficial de Drag Race España en Instagram.

Samantha Ballentines

Una edición más, Samantha Ballentines se mantiene como la host del programa en el que, junto con las reinas de la cuarta temporada, reaccionarán a los programas de la nueva entrega de Drag Race España. Cada lunes a las 20.00 horas, los programas de Sí lo digo estarán disponibles en abierto en atresplayer.

'Make Up Stars' abre su casting. RTVE

'Make Up Stars'

RTVE sigue sus pasos y apuesta por una segunda edición de Make up stars, un concurso centrado en esta ocasión en el universo drag. El maquillaje se convertirá en un auténtico espectáculo de creatividad y libertad, acompañado por la presencia de grandes referentes del mundo drag, que se sumarán como jurados invitados para aportar todo su arte, carisma y experiencia.

Una coproducción de RTVE Play y Rakuten TV, en colaboración con la productora Mega TV, basada en una idea de Develovers. Acaba de abrir su casting con la intención de descubrir y consagrar a los

talentos que marcarán tendencia en el mundo de la belleza.