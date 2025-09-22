Pablo Alborán se cuela por sorpresa en el plató de ‘El Hormiguero’: “Me dijiste que esta era mi casa”
El cantante charló brevemente con Pablo Motos e invitó al público a acudir a la presentación de cinco canciones de su nuevo disco.
La estrella de esta noche en El Hormiguero fue Esther Cañadas, tal como estaba anunciado. Pero, al inicio de la entrega, y antes de dar la bienvenida a la modelo y actriz, Pablo Motos avanzó que no estaría sola. “Hay alguien más, no lo puedo decir, pero esta noche aparecerá alguien más. Sorpresa, sorpresa”, decía enigmáticamente al arranque del programa.
Tras llevar un buen rato de charla con Esther, Pablo por fin dio la noticia: “Está aquí Pablo Alborán”. Y el cantante (y ahora actor), que se encontraba junto a Jorge Ventosa en la entrada, fue hasta el plató y dio un caluroso saludo tanto a Motos como a Esther Cañadas, con la que desprendió una gran complicidad.
“A ver, a mí me dijiste que esta era mi casa. Y yo estoy ensayando aquí al lado, y me he aprovechado un poco de todo”, reconocía el malagueño. Y, dirigiéndose a Cañada, le felicitó “por esa masterclass de elegancia que has dado, y de finura”, en referencia a un pequeño desfile que hizo sin apoyar los talones en el suelo.
“Os conocéis”, preguntaba Pablo Motos. “Nos conocemos más de lo que creemos. Te vamos a dejar ahí”, le respondían ambos, y adelantando que “ya vendremos a contarte más” sobre su relación. Sí confirmaron que se conocieron en “una gala” en la que Pablo Alborán cantó.
El presentador lanzó un guante al cantante malagueño, invitándole a contar lo que sucederá mañana en la Puerta del Sol de Madrid. “Mañana estáis todos invitados e invitadas, si quieres venir”, proponía el artista, haciendo extensible la invitación a Cañadas. Y entonces soltó la bomba: “Mañana vamos a presentar cinco canciones del nuevo disco”.
Alborán entonces explicó que su nuevo álbum se llamará Kilómetro 0, y verá la luz el 7 de noviembre, aunque ya está en preventa. “Está yendo que te mueres, en Chile está agotado. Gracias de corazón, en Chile también, en Perú está yendo superbién, en España también”, reconocía con ilusión.
Además, pronto comenzará también la preventa de su próxima gira, y, jugando de nuevo al despiste, deslizó que “mañana hay una sorpresa también por la noche”. “Estoy muy feliz, estoy muy contento con el disco, estoy con muchas ganas de que quedemos y te lo tengo que enseñar, y estoy loco porque lo escuchéis”, se jactaba Alborán.
Finalmente, se despidió volviendo a dar las gracias, y aplaudiendo a Pablo Motos por el equipo que tiene en su programa. “Me ha hecho mucha ilusión ver a mi Susi Caramelo, a mi Esperansa (Grasia), a todos. Y, de verdad, enhorabuena a todos por el programazo que hacéis. Muchas gracias”, dijo antes de irse del plató.