Esther Cañadas revela sus secretos como modelo en ‘El Hormiguero’: “Thierry Mugler me hacía sufrir bastante”

La modelo Esther Cañadas ha sido la primera gran invitada de El Hormiguero de esta semana. En la actualidad, la que fuese concursante de Mask Singer ha participado en la Semana de la Moda de Madrid en el desfile de Carolina Herrera, en una pasarela de un kilómetro de longitud, y que supone el primer desfile de la firma fuera de Nueva York.

La también actriz, que estuvo años apartada de los focos, fue entonces interrogada por Pablo Motos sobre si hay que entrenar para poder hacer semejante recorrido en tacones. “Si no llevas nunca tacón, te va a costar. Los pies duelen”, se sinceraba. Así, detalló que en su vida diaria no suele llevar mucho tacón, pero a veces se lo pone porque sabe que cuando le toca trabajar tiene que estar hasta 10 horas con este tipo de calzado.

“¿Se puede tener agujetas de tacones?”, quiso saber el valenciano. “Se puede y lo he tenido”, confirmó Cañadas, recordando desfiles donde las sufrió al día siguiente. Siguiendo con el tema de los tacones, la invitada explicó que para grabar la promoción del desfile de Carolina Herrera ha tenido que caminar con tacones por la Plaza Mayor, “y sin adoquines. Uno de mis trucos que no aconsejo es que no apoyo el tacón”.

Pablo Motos se interesó por eso, y Esther se dio cuenta de que estaba, quizá, hablando demasiado. “Estos trucos no los cuento nunca”, relató, aunque, finalmente, acabó desfilando por el plató sin apoyar el talón, y Pablo Motos incluso hizo de alumno y siguió sus indicaciones.

Pablo también le preguntó por si alucina al encontrarse ciertas prendas que debe ponerse en los desfiles. “Lo interesante y divertido es que cada diseñador tiene una visión diferente de lo que es una mujer”, reconoció la maniquí. Y esto le sirvió para contar una serie de anécdotas.

Esther Cañadas y Pablo Motos en 'El Hormiguero'.

Por ejemplo, Jean-Paul Gaultier le dijo en cierta ocasión que no podría contar con ella porque la colección se inspiraba en Frida Kahlo, y que en el último momento le llamó y le hizo utilizar peluca. “Me hacía sufrir bastante Mugler”, confesaría también. Thierry Mugler “era muy creativo y en el propio desfile iba cambiando”.

Al respecto, detalló que, en cierta ocasión, para un desfile de él le pusieron en las pestañas pétalos de flores, “durante una hora. Y cuando acaba el proceso decide que no le gusta”. “Hay que tener paciencia a veces”, relataría.

En la entrevista también hubo lugar para recordar al recientemente fallecido Giorgio Armani. “Era un privilegio verle, era una dedicación absoluta. Él veía el desfile desde la parte de atrás de un agujerito en el fondo de la pared, digamos. Era un hombre muy especial”, explicó ante los espectadores.

Armani murió el pasado 4 de septiembre, y, en ese sentido, Cañadas se sinceró diciendo que es “una sensación rara” ver cómo los diseñadores con los que ella trabajaba cuando empezó en la moda, como Armani, Versace u Óscar de la Renta “nos van dejando” y “es una sensación un poco rara”.