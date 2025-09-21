Valeria Vegas, alto y claro sobre la relación que tuvieron Isabel Pantoja y Julián Muñoz: "Para ella fue la ruina"

D Corazón ha recordado que está a punto de cumplirse un año de la muerte de Julián Muñoz. El programa ha hecho un repaso por el singular matrimonio que tuvo con Mayte Zaldívar. Por supuesto, tocaba abordar la relación que tuvo el exalcalde con Isabel Pantoja.

El programa ha recordado cómo fue esta relación, señalando que este particular triángulo amoroso terminó desembocando en la Operación Malaya y con el exalcalde, su exesposa y la tonadillera entre rejas.

De la misma manera, se recordaba cómo Zaldívar contrajo matrimonio con Muñoz meses antes de su muerte, el 24 de septiembre del año pasado. De la misma manera, se ha recordado que Mayte ha reaparecido con Fernando Marcos, quien era su pareja hasta su segundo matrimonio con Muñoz.

Tras el vídeo, Anne Igartiburu lanzó la pregunta a los tertulianos sobre las consecuencias que tuvo este idilio en la vida de Isabel Pantoja. Valeria Vegas tomó la palabra, ya señalando que esta relación “fue la ruina”.

La presentadora le preguntó a la autora qué perseguía la tonadillera en su relación con el exalcalde de Marbella. “Creo mucho en la erótica del poder. Es lo mismo que he defendido en otros casos. Hay algo donde, de pronto, te arropan, te sientes querida. Eso lo puedo entender”, comenzaba en su alegato.

Valeria Vegas en 'D Corazón'. RTVE

“Existe, está constatado. Pero, claro, Isabel ya era muy poderosa [en ese momento]. Siempre lo pienso: ¿por qué se metió en eso? Seguro que se lo pasaría bien, que tendrían puntos en común. Pero es el mayor patinazo que le ha ocurrido a Isabel Pantoja”, concluía.

“En esa época, ella pasaba por bastantes apuros económicos”, matizaba Luis Pliego. “Tenía un embargo, el negocio de Cantora Copas y Cantora Restaurantes estaba en la ruina”, añadía.

Valeria Vegas y Luis Pliego en 'D Corazón'. RTVE

Alberto Guzmán lanzó un alegato a favor de la tonadillera, señalando que Julián Muñoz “se enamoró del magnetismo de Isabel Pantoja”. “Esto fue una historia de pasión, más bien. Los tres salieron perjudicados”, recordaba.

“Tras la sentencia del Caso Malaya, Isabel Pantoja fue condenada a dos años de prisión y los cumplió enteramente. Pero Julián Muñoz sólo estuvo un tercio de su condena. Mayte Zaldívar también la cumplió íntegramente”, apostillaba.

El colaborador recordaba que “la ciudad de Marbella ha recuperado sólo 60 millones de los 550 millones de euros que se estiman que desaparecieron en esta trama de corrupción”, añadía.

“Fue la mejor novela que se ha escrito en la crónica social española del siglo XXI. La peor parada fue Isabel Pantoja, sin duda”, afirmaba Pedro J. Fernández, quien opinaba de forma telemática.