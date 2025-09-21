Afra Blanco, sobre el auge de la extrema derecha entre los jóvenes: "No es lo mismo ser crítico que ser un fascista"

laSexta Xplica ha vuelto a poner el foco en el debate social. En esta ocasión, el programa se ha hecho eco de cómo está subiendo la intención de voto hacia partidos de extrema derecha entre los ciudadanos jóvenes. El magacín ha señalado que hasta un 60% de los adolescentes se informa a través de las redes sociales.

El espacio señalaba el surgimiento de una palabra, “fachavales”, al mostrar un crecimiento de ideas antisistema entre los jóvenes, especialmente varones, especialmente en materia de temas relacionados con la igualdad, la inmigración y la democracia.

El programa mostraba que no es un fenómeno limitado a España. El espacio mostraba la gran brecha ideológica que está habiendo en otros países. Antonio Pérez Lobato señalaba que, en las últimas elecciones federales de Alemania, el 24% de la población masculina entre 18 y 24 años votó al partido de extrema derecha AfD.

Lobato también expresaba que la polarización también vira al otro lado, dado que el 34% de la población femenina del mismo rango de edad votó al partido de extrema izquierda Die Linke.

De la misma manera, Lobato mostraba cómo en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024, el 46% de los varones jóvenes votaron a Trump, cifra que llega al 38% de las mujeres de la misma edad.

Afra Blanco daba la voz de alarma con un rotundo alegato. “No es lo mismo ser crítico y reivindicativo con ser un fascista. Es incompatible”, expresaba, en respuesta a un alegato sobre cómo los votantes jóvenes ven más atractivo a los partidos de extrema derecha por ser considerados “rebeldes y antisistema”.

“Sinceramente, si tanto les gusta a algunos la extrema derecha, pues que se vayan con ella y con los derechos conquistados por dichas ideas. Spoiler: cero. Ninguno”, proseguía la activista, señalando que, a pesar de tener bien ubicada a la extrema derecha, sí que no veía claro la existencia de la extrema izquierda.

“Alguien me tendrá que explicar qué es la extrema izquierda. Igual este calificativo está relacionado con aquellas empleadas del hogar que tienen en casa, a las que llaman criadas, les reclamen las horas extra. Igual eso es extrema izquierda. Si es así, yo soy de extrema izquierda”, continuaba.

“Lo cierto es que nos mienten y nos engañan, porque nos pretenden robar nuestra libertad. A mí me gustaría preguntarles a esos hombres que se definen como fachas por qué se sienten tan amenazados. ¿Por qué estáis tan frustrados?”, señalaba.

“Os sentís así por las pensionistas, por el colectivo, por los migrantes, por las mujeres y el feminismo. ¿Qué os hemos robado? ¿El privilegio de poder decidir sobre vuestra vida?”, opinaba.