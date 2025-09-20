'La Voz' regresa recuperando el liderazgo para Antena 3 y sorprende con una nueva mecánica

La duodécima temporada de La Voz ya ha desembarco en el prime time de Antena 3. La cadena ha visto recuperar el liderazgo de la noche de los viernes. La primera gala de audición a ciegas firmaba un 15,3% de share y 1.152.000 espectadores. Dos nuevos ‘coaches’ llegaban al talent show, además de una nueva mecánica.

Primero, el programa saludaba a Mika y a Sebastián Yatra. El artista libanés debutaba como ‘coach’ en la versión española del talent show, ya había ejercido como tal en la edición francesa. Por otro lado, el cantante colombiano se estrenaba en la versión para adultos, ya que había sido ‘coach’ en La Voz Kids.

Los ‘coaches’ también han contado con nuevas herramientas como el ‘megabloqueo’ y el ‘botón del arrepentimiento’. Ahora bien, el talent show producido por ITV Studios ha introducido una mecánica sorpresa.

El espacio proponía a los concursantes el reto ‘llego y canto’. El formato elegía a un aspirante que no fue seleccionado en la fase de castings. Con los ojos vendados, el participante debía subir al escenario e improvisar un tema con el que así tenía la oportunidad de entrar en el concurso.

Eso lo que ha ocurrido con Jonny, quien era acompañado por su hermano para tener una oportunidad para entrar en el programa. Completamente desconcertado, Jonny no daba crédito de estar justo en el foco para poder ser elegido.

Imagen de la primera audición a ciegas de 'La Voz 12'. Atresmedia

Después de que Eva González le explicó las condiciones, Jonny cantó el tema Yellow de Coldplay. Agarrado con una guitarra, el joven aceptó el reto. El aspirante era elegido primero por Pablo López, logrando finalmente que los cuatro ‘coaches’ se girasen.

Una segunda oportunidad que ha servido para un aspirante inicialmente rechazado en los castings. Jonny pudo elegir entre los cuatro ‘coaches’. Tras pensárselo mucho, el joven eligió formar parte del equipo de Yatra.

Imagen de la primera audición a ciegas de 'La Voz 12'. Atresmedia

En esta gala inicial, pudieron verse las nuevas mecánicas. Ocurrió en el caso de Sheila, que conquistó a los cuatro ‘coaches’, lo que desató que Pablo López bloquease a Malú y que Yatra le bloquease a él.

Pero fue con lo que no contaba Yatra era que Mika iba a utilizar el superbloqueo, quedándose así como el único ‘coach’ para la aspirante. “No soy la opción evidente, pero soy la opción acertada”, expresaba el libanés.

“¡Muchas gracias! Estoy muy contenta de estar en tu equipo, eres increíble”, compartía la concursante. Pablo López aprovechaba para advertirle a Mika que, tarde o temprano, Sheila iba a acabar en su equipo. “Sheila es de la misma ciudad que yo y te la voy a 'robar' en algún momento”, declaraba.