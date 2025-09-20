Juan del Val, sobre el boicot a Brava Madrid por ser gestionado por un fondo israelí: "Dónde ponemos el límite"

Israel no deja de estar en la conversación de la opinión pública. El festival Brava de Madrid, que se está celebrando este fin de semana en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, está siendo boicoteado por el PSOE por estar gestionado por la promotora Superstruct, propiedad del fondo KKR, que ha apoyado a empresas que operan en el territorio palestino ocupado.

Tras saberse que esta promotora, la cual también gestiona al Sónar, el Viña Rock o Arenal Sound, varios artistas decidieron dejar el cartel del festival, como Villano Antillano, Pixie Lott, Abril Zamora, Lalachus, Oro Jondo o Aquaria.

El debate ha surgido en La Roca, donde Nuria Roca ha preguntado a los tertulianos sobre los boicots a todos aquellos eventos u organizaciones relacionadas con Israel o al pueblo judío.

Juan del Val señaló que tocaba poner sensatez. “No creo que genere tanto debate, lo que sí lo hace es dónde pones el límite. ¿Qué es Israel? ¿Qué es un fondo israelí? Que alguien sea un participe israelí o un empresario judío”, razonaba el autor de Bocabesada.

El magacín mostraba cómo el propio festival había publicado un comunicado de prensa condenando lo que está sucediendo en la guerra de Gaza y señalando que no tienen “ningún tipo de vínculo con el estado de Israel”. El espacio ha mostrado también un mensaje de Natalia mostrándose en contra del país hebreo.

Nacho García y Juan del Val en 'La Roca'. Atresmedia

Nuria Roca lanzaba la pregunta sobre si un artista se debe ver obligado a rechazar hacer bolos porque detrás haya un fondo israelí. “Más que perder una actuación es pagar lo que le tocaría por incumplir un contrato”, advertía Nacho García.

“Todos los artistas tienen que ser conscientes de que no pueden obligar a otros artistas, también la gente debe saberlo. No se puede exigir a alguien que no vaya a algún sitio, porque no se lo puede permitir”, razonaba el humorista.

“Cuando eres un festival que anuncias primero los artistas y luego no van, hasta qué punto estaría bien que se le hubiera dado tiempo a la gente para decidir si ir o no ir”, agregaba el cómico.

Posteriormente, Juan del Val, aunque matizaba sobre los límites relacionados con los boicots y que se mostraba a favor de que se vetase a Israel como país en todos los eventos internacionales, tanto deportivos como culturales. “Como ente, se les tiene boicotear donde todo sea posible”, señalaba.