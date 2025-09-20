Bárbara Rey lamenta haber sido 'vetada' en televisión: "Me han quitado la posibilidad durante años de ejercer mi profesión"
Este sábado se emite la segunda entrega de Bailando con las estrellas, el concurso de Telecinco donde Bárbara Rey se ha convertido en una de las protagonistas. Después de una gran actuación en la primera gala, que los jueces definieron como "el momentazo de la noche" y también como "un auténtico privilegio", la vedette regresa con un nuevo reto.
La artista desvela que "tengo un contrato por todo el año con Telecinco y voy a hacer distintas cosas", entre ellas, este formato, donde podrá estar un máximo de tres meses. Sin embargo, niega en rotundo una posible participación en Supervivientes, porque "es un peligro, es muy arriesgado", a no ser que sea para una visita puntual. En ese caso, asegura que iría "encantada".
Bárbara también confiesa a BLUPER las dificultades que ha tenido para participar en algunos programas de televisión debido a un "veto". "Podéis ir a la hemeroteca y ver cuándo dejo de hacer cine, cuándo dejo de hacer teatro, cuándo dejo de hacer programas de televisión y cuándo tengo que ir a más programas de corazón", comenta.
Ha especificado, además, que "en MasterChef no me han querido" y denuncia que "me han quitado la posibilidad durante muchos años de mi vida de ejercer mi profesión". Aunque afirma que el impedimento para trabajar "me dolía y me ha costado muchas lágrimas", ahora se muestra "en paz y muy a gusto como estoy".
Los espectadores están muy pendientes de tu concurso en Bailando con las estrellas, ¿sientes presión?
Hay unas expectativas tremendas con respecto a que pueda bailar y yo no soy bailarina, y lo dije desde el primer momento que me ofrecieron participar en el programa. Soy una persona que tengo buen oído y que tengo un sentido del ritmo, pero no tengo ningún tipo de preparación.
Voy a trabajar y voy a procurar esforzarme al máximo. También hay que tener en cuenta que de un tiempo a esta parte hay unos bailes que son poco menos que acrobacias y eso solo lo he visto en el circo.
¿Vas con alguna estrategia para competir por el liderato?
No, es modestia por mi parte el decir esto, pero puede ser que uno de mis fuertes es que digo lo que siento y lo que pienso en el momento. No improviso porque me sale así.
¿El dinero ha tenido mucho peso a la hora de aceptar este proyecto?
No ha tenido mucho que ver. Hace un tiempo pasaron cosas muy desagradables y muy tristes para mí y tomé una decisión a nivel judicial y se retiró. Tengo un contrato por todo el año con Telecinco y voy a hacer distintas cosas.
Entre las propuestas que te ha ofrecido la cadena, ¿se encuentra una participación en Supervivientes?
No, yo no puedo ir a Supervivientes, porque es un peligro, es muy arriesgado, se pasa mucho frío. El calor no me importa, pero el frío y la humedad… tengo que tener también cuidado.
Las pruebas que hay ahora mismo en Supervivientes son durísimas y yo para ser un mueble, no voy. Habría un montón de pruebas que no podría hacer, así que desde luego no iría, a no ser que me digan, de ir una semana o dos para hacer una visita, para eso lo haría encantada, pero a competir con gente que está súper preparada…
Has comentado que habías hecho cosas que no te apetecían en televisión, ¿cuáles?
He tenido muchos problemas en muchas cosas de trabajo desde hace muchísimos años. Podéis ir a la hemeroteca y ver cuándo dejo de hacer cine, cuándo dejo de hacer teatro, cuándo dejo de hacer programas de televisión y cuándo tengo que ir a más programas de corazón, con todos los respetos del mundo, porque a mí me han dado muchas oportunidades y me han hecho ganar mucho dinero y he podido salir adelante.
Esos programas, si no hubiese tenido la necesidad, los habría espaciado más. No es que no hubiera ido nunca, pero si yo hubiera tenido otros, posiblemente no habría ido tanto a esos programas y habría seguido haciendo cine, teatro, presentando en televisión, concursos. Concursos que ha habido y a los que van muchos famosos y yo no voy.
¿Sientes que te han vetado en ciertos programas?
No me han querido en MasterChef. Mi representante ha intentado desde hace muchísimos años que esté en el programa y no me han querido nunca. Incluso teniendo gente muy amiga que me quieren enormemente, que tienen cargos muy importantes y que han sacado la cara por mí y les han dicho que no.
Me han quitado la posibilidad durante muchos años de mi vida de ejercer mi profesión y me han llamado de todo.
¿Sientes ahora la espinita profesional de retomar tu carrera como actriz?
No, porque yo estoy muy a gusto como estoy y tampoco pretendo nada. Está claro que a mí la gente me quiere, que es lo más importante. Voy caminando por la calle o a donde vaya y la gente me demuestra un amor y un cariño que, cuanto más me atacan, más me quieren, porque yo creo que la gente es suficientemente inteligente como para darse cuenta de quién tiene esa maldad como para hacer tanto daño.
Hay cosas que habría dado parte de mi vida por hacerlas en el momento en el que lo necesitaba para mi familia y no pude porque no me dejaron, me tenían vetada. Sinceramente, me dolía y me ha costado muchas lágrimas y lo he pasado muy mal.
¿Has sentido alivio porque esos problemas que dices que te han impedido hacer todos esos programas, de un tiempo a esta parte, estén más lejos?
En nuestro país hay determinadas personas a las cuales se les ha protegido excesivamente y ahora no es así, porque las cosas caen por su propio peso. Aunque no voy a decir que no se siga protegiendo a otros, porque en el fondo, seguimos un poco con lo mismo.
Son distintas etapas de la vida y generaciones, parece que hay unas cosas que tienen más importancia y otras menos. Todo depende de lo que interese.
En el tiempo que te queda de contrato con Telecinco, ¿en qué formato te gustaría estar?
Va a ser más fácil que diga lo que no querría hacer y son cosas que tengan más que ver con mi vida privada, aunque en realidad sea pública totalmente, pero cualquier otra cosa la haría encantada. Presentar un programa, colaborar, un reality que no sea Supervivientes, porque creo que hay que sopesar la edad que tengo…