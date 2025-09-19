Andreu Buenafuente regresa con 'Futuro imperfecto', pero con un notable cambio y otras novedades

Andreu Buenafuente ha vuelto por todo lo alto con Futuro imperfecto. Su night show tuvo una primera temporada con datos muy brillantes, al tener una media del 11,9% de share y 1,2 millones de espectadores. Este jueves 18 de septiembre, el presentador regresaba y lo hacía con cambios importantes.

La nueva gala de Supervivientes: All Stars ha liderado la noche, con un 16,3% de share y 958.000 espectadores. A pesar de ello, el regreso de Futuro imperfecto ha conseguido convertirse en la segunda opción del prime time, con un 10,5% de cuota y 836.000 televidentes.

El cambio importante era, aparentemente, sutil, pero el propio Buenafuente lo ha revelado en una entrevista reciente a Carles Francino en su programa en la Ser, La Ventana. En esta nueva tanda, Buenafuente ha optado por grabar toda la temporada el mismo jueves por la tarde.

De este modo, se asemeja más al estilo de producción de La Revuelta, que suele grabar horas antes el capítulo que emite en el access prime time. No se trata de un cambio cosmético, dado que se busca evitar que los temas que Buenafuente trate en el programa no corran el riesgo de quedar desactualizados.

Muy comentado fue el día en el que dimitió Santos Cerdán y el monólogo inicial de Buenafuente, que suele llevar una fuerte carga política, no trató el tema ni tampoco hacía referencia alguna. El motivo era que se había grabado días antes.

Andreu Buenafuente en 'Futuro imperfecto'. RTVE

Para evitar las críticas, el equipo del formato puso un rótulo con cierto humor para contextualizar el monólogo y señalar que el episodio se grabó bastante antes de que saltase el escándalo. “Programa grabado antes de la dimisión de Santos Cerdán. Rogamos a los políticos que respeten nuestro calendario de producción”, rezaba.

Con este cambio, Buenafuente puede adaptar el contenido de cada entrega según lo que marque la actualidad. Un movimiento inteligente que realzará la identidad del formato.

Andreu @Buenafuente: “¿Debemos alimentar el mal gusto, la insensatez y el odio por el odio perfectamente instalado en el día a día? No”.#FuturoImperfecto



⭕️https://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/p6oXytxKkU — La 1 (@La1_tve) September 18, 2025

Además del monólogo, estarán también la “dosis semanal de dopamina” de Tamara García Romero, la energía de Silvia Abril, la música de Sergi Estella, el humor de Raúl Cimas y las investigaciones de Carles Tamayo.

Por otro lado, habrá otras dos importantes novedades. Habrá una rueda de humoristas invitados que aparecerán puntualmente y así aportarán diferentes miradas a través de la comedia. Por otro lado, habrá una emisión especial que se hará fuera de Tarrasa y del plató habitual de LaFACT.

La primera entrega de esta segunda temporada abordó varios temas de actualidad como las obras en el Camp Nou, la posibilidad de que España se retire de Eurovisión si Israel participa o las protestas que impidieron la celebración de la etapa final de la Vuelta 2025.