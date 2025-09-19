Ana Rosa Quintana, sobre el fallo de las pulseras: "Confirmado que tenemos un gobierno de AliExpress"

El gobierno liderado por Pedro Sánchez vuelve a estar en el foco de la polémica. El caso del fallo de las pulseras ha provocado una crisis en el Ministerio de Igualdad. Un fallo en el sistema que ha expuesto a víctimas de violencia machista a sus agresores, dado que estos no han estado debidamente geolocalizados.

Aunque el Ministerio no ha precisado cuántas causas judiciales fueron archivadas —temporal o definitivamente— por los errores que sufrieron las pulseras y brazaletes de control de hombres investigados por violencia de género.

Ahora bien, fuentes de este departamento trasladaron a EL ESPAÑOL que "nunca han sido muchísimos casos". A pesar de ello, el escándalo está en primera línea informativa y ha provocado un duro editorial de Ana Rosa Quintana en El programa de AR.

“Confirmado: tenemos un gobierno AliExpress. Una cosa es lo que vota y otra es lo que te llega a la Moncloa. Como cuando compras pulseras en el Rastro a un mantero, el Ministerio de Igualdad compró unas pulseras de geolocalización de maltratadores que no localizaban”, comenzaba en su editorial.

“El Ministerio de Igualdad anunció, a bombo y platillo, que renovaban el sistema de control telemático para agresores con orden de alejamiento. Eso es lo que nos vendieron y lo que compraron fue un sistema del Todo a 100 que fallaba más que una escopeta de feria”, continuaba.

Ana Rosa Quintana en 'El programa de AR'. Mediaset

“El Gobierno más feminista de la historia dejó a las víctimas a los pies de los caballos con unas pulseras de saldillo que no localizaban, que se quitaban con facilidad, que no tenían batería, que no pitaban con el maltratador delante de la víctima o que pitaba sin parar y generaba ansiedad en las mujeres”, proseguía.

“El resultado de esta compra de saldillo deja un resultado de maltratadores absueltos y víctimas revictimizadas. Ineptitud y negligencia. Lo peor de todo es que el Gobierno más feminista de la historia estaba en sobreaviso”, argumenta.

“La expresidenta del Observatorio contra la Violencia de Género ha dicho: ‘se lo dijimos a la ministra de Igualdad, que las pulseras no tenían garantías’. El CGPJ alertó a Ana Redondo hace 20 meses, pero quien oye llover. Hasta que la prensa publica las cosas, aquí no pasa nada”, expresaba.

“Para que luego hablen de bulos, de fachosfera y de máquina del fango. La Fiscalía reconoce que han dejado a maltratadores libres por el fallo de las pulseras, aunque la Fiscalía General del Gobierno diga que fueron fallos puntuales y la ministra hable sólo del 1%”, concluía.