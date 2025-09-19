Alonso Caparrós, sobre las críticas a Ana Guerra al opinar sobre Eurovisión: "Todo tiende al odio. Me peta la cabeza"

Ana Guerra se ha pronunciado sobre la gran polémica actual que mueve el país por la posible participación de Israel en Eurovisión. Sus declaraciones han levantado controversia, ya que ha manifestado que "la música, tal y como yo la vivo, no tiene ideología política ni ideología religiosa, es una cosa universal".

En Espejo Público han recogido la opinión de diferentes famosos con respecto a algunas decisiones políticas o su apoyo a algunos líderes. "¿Pasa factura?", cuestionaba Susanna Griso a los colaboradores del programa refiriéndose a un posicionamiento. Pilar Vidal lo tenía claro: "Sí, lo hacen personajes con mucho poder, pero para mí tiene más sentido que lo haga Ana Guerra".

"Es una cantante muy joven y yo la respeto, ¿por qué no se respeta que el cantante o artista no se quiera significar?", preguntaba la periodista. Aun así, la presentadora de Antena 3 ha querido conocer su opinión con respecto a si te pueden "cancelar" antes "si eres de derechas que de izquierdas".

"Por supuesto, yo he hablado con artistas conocidos de este país que no se posicionan porque, a la hora de hacer giras este verano, lo decide la Consejería de Cultura del partido que sea", desvela Pilar. "No hablas de grandes nombres, porque hemos cancelado ochenta veces a Miguel Bosé y sigue llenando estadios", ha reparado Nando Escribano.

"El caso de Nacho Cano es muy evidente. Él dice que le ha pasado factura hasta el punto de quejarse porque Renfe le ha retirado el principal patrocinio que tenía para Molinche", apuntaba Griso.

Pilar Vidal y Alonso Caparrós en 'Espejo Público'. Antena 3

Alonso Caparrós ha intervenido para dar su punto de vista en este asunto: "Perjudica tanto a unos como a otros. Me cuesta distinguir cuándo se trata de redes sociales, cuándo es una convicción y cuándo una estrategia más". "Vaya por delante que mi postura es no a la guerra y a esta barbaridad que se está cometiendo", añadía.

"Quisiera que se posicionaran, pero si lo hacen que estén protegidos", reclamaba la colaboradora. Por su parte, el tertuliano sostiene que "es un poco triste lo que está sucediendo, porque la gente cuando se manifiesta tiende todo al odio y a la polarización. Me peta la cabeza".

"Hay que condenar lo que está pasando, pero hay una utilización política posterior", concluye la conductora de las mañanas de la cadena.