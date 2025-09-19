Sebastián Yatra y la clave para destacar en 'La Voz': "No voy a abandonar por la opinión de una persona sobre una canción"

La nueva temporada de La Voz llega a la pantalla este viernes. El formato sigue renovándose a lo largo de las temporadas, incorporando elementos que aumentan la tensión del juego y de las elecciones de los talents. Uno de los artistas que se tendrá que enfrentar a ello es Sebastián Yatra, que se estrena como coach con los adultos después de su paso por La Voz Kids en 2023.

El colombiano regresa a Antena 3 con fuerza, confesando en la charla con BLUPER que se toma “muy en serio ganar el programa”. No solo es una cuestión de ego, sino que su intención es “acompañar a la gente de mi equipo, que apostaron por mí, a que lleguen lo más lejos posible y que tengan la oportunidad de subirse a la tarima las más veces posibles “.

Además, desvela que “amo competir” a través de una curiosa anécdota que incluye a uno de los deportistas más conocidos de España, Rafa Nadal. “Somos súper amigos y yo le preguntaba si no le daba rabia después de los partidos, pero él me respondió que ama la competencia y lo da todo cuando está dentro. Eso es lo que nos pasa a los coaches”, cuenta.

“Pablo López está intenso este año, es uno de los más competitivos”, asegura el cantante. Y es que gracias a las nuevas “armas” que les ofrece el programa en la temporada que inicia este 19 de septiembre, la batalla por conseguir a los concursantes se ha vuelto más potente. “Fue el primero que empezó a ‘lanzar misiles’”, dice sobre su compañero.

Pero, ¿cómo consigue Yatra que los talents lo elijan por encima de los demás coaches? “Soy como un general. Me leí antes de empezar esta edición El arte de la guerra de Sun Tzu y estuve aplicando esas diferentes estrategias”, apunta con humor. Unas estrategias que desde esta noche se podrá ver si hacen efecto en los artistas que se suben al escenario en las Audiciones a ciegas.

Sebastián Yatra como coach en 'La Voz Kids'. Antena 3

Reconoce que “jugar con la psicología de los coaches” es una de sus tácticas más recurrentes. Y también la que utiliza Pablo López, con el que ha desarrollado una gran amistad: “La psicología inversa que usa Pablo siempre le funciona, porque es de los músicos más talentosos del planeta Tierra y no tiene que decir mucho para que se quieran ir con él. Algunas cosas aprendí de él”.

Para darse la vuelta y apostar por alguien, Sebastián revela que la clave es que “tienen que cantar una canción donde se escuche su voz y no la del intérprete original”. Es uno de los consejos más escuchados a lo largo de las temporadas, ya que en múltiples ocasiones es habitual escuchar una “imitación” de la canción en vez de llevarla a su terreno.

“He oído a Adele cantar a la perfección sus canciones y si alguien viene a cantar una canción de Adele, que la cante esa persona y que la cante a su estilo, que se me olvide quién la canta en realidad”, expresa.

El cover puede, incluso, llegar a superar al artista referente. “Muchas veces el autor de una canción no necesariamente es el que mejor la canta. Estoy seguro que hay canciones mías que hay gente que las canta mucho mejor”, sostiene. E insiste, además, en que “en TikTok a veces me encuentro con gente cantando mis canciones y me gusta más en la voz de ellos”.

Sebastián Yatra en el FesTVal de Vitoria. Gtres

El cantante de Medellín sigue dando pasos para avanzar en su carrera musical. “Cuando uno ama algo, nunca sientes que está consolidado porque es como si no hubiera más donde construir y yo quiero seguir construyendo”.

A pesar de haberse llevado alguna negativa durante su trayectoria, ha seguido luchando por cumplir su sueño. "Una vez con 15 años estaba trabajando con un productor en Miami y me dijo que como modelo me podría ir muy bien. Ese día lloré, pero se me pasó rápido porque cuando tienes algo para compartir con los demás y crees en eso...", narra el artista.

"No voy a abandonar por la opinión de una persona sobre una canción que, de pronto, no representa lo que soy yo", afirma. Aun así, sostiene que "habiendo escuchado la música de aquel momento y tratando de llegar a notas altas que no eran las mías, no lo juzgo".