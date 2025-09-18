‘No somos nadie’ | Indignación con Terelu Campos por vetar al programa en su cumpleaños: “Estábamos acreditados”

Este miércoles se celebró en Madrid una gran fiesta por el 60 cumpleaños de Terelu Campos, al que acudieron numerosos rostros conocidos. Un evento al que fue convocada la prensa, y en el que, en un primer momento, estaba acreditado para asistir No somos nadie. Sin embargo, pocas horas antes de que se celebrase, el programa fue vetado.

“Me gustaría próximamente tener una misión en la peluquería de Carlo (Costanzia), y preguntarle quién me vetó. Y a Terelu Campos, me gustaría preguntárselo”, exponía Marta Riesco, reportera del programa, esta tarde desde el plató.

“Terelu es la máxima responsable porque es la responsable del cumpleaños”, apuntó María Patiño. Y Riesco reconoció que “le dio vergüenza” ver cómo compañeros de otros medios sí podían entrar al restaurante para tomar imágenes y hacer entrevistas, y ella se tenía que quedar en la puerta. “Me quedé con la cara como cuando en Eurovisión no te dan ningún punto”, aseguró la periodista.

María Patiño, cuando se enteró, aplaudió la decisión de Terelu porque “me gusta que la gente se descubra. Y cuando alguien que trabaja en comunicación veta a un medio de comunicación, se define”. “Marta Riesco ha conseguido que yo tenga consciencia de que una compañera veta a otro compañero para hacer su trabajo”, sentenció la presentadora.

Para Marta Riesco, este veto no tiene mucho sentido porque “no nos vetó para su obra de teatro”, e incluso han hablado en el programa con Carmen Borrego y José María Almoguera, hermana y sobrino, respectivamente, de la anfitriona del cumpleaños. “Es absurdo y ridículo”, insistía.

Marta Riesco narró el veto de Terelu Campos en 'No somos nadie'.

A pesar de ese veto, Marta Riesco acudió hasta la puerta del restaurante donde tenía lugar la cita, y charló, desde fuera, con algunos de los invitados. A Carmen Borrego le preguntó por el veto, y si había posibilidad de “desvetamiento”, y la malagueña se limitó a decir: “No lo sé”. José María Almoguera, por su parte, hizo un gesto como de que tendrían que aguantarse. “Estábamos acreditados ayer, y hoy, ‘vetación’”, insistió Marta a Carmen. “Bueno, no sé”, volvía a deslizar Borrego.

Quien sí se paró a hablar con Marta Riesco es Carmen Alcayde, que sobre el veto, comentó: “Las cosas de la vida, yo qué sé”. Y confirmó que a Terelu le habían hecho “un regalo común”, aunque no quiso explicar en qué consistía.

Riesco también charló con Lara Dibildos, a la que preguntó si iba a ser un cumpleaños polémico porque habría reencuentros. “Yo desde luego no voy a tener polémica”, tuvo a bien responder la actriz y productora teatral.

A Terelu Campos, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia padre e hijo no los pudo entrevistar Marta. Y es que, al parecer, al saber que No somos nadie estaba en la puerta, llegaron al restaurante por una entrada trasera para poder dar esquinazo.