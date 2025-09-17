Una soltera venezolana de 25 años sorprende a su cita en 'First Dates': “Siempre he estado con viejitos”

Jose es monitor de fitness, y ha ido a First Dates desde Jaén a encontrar una mujer a la que seducir con lo que él llama su mirada de tigre. De hecho, tiene tatuados los ojos de este felino en uno de sus brazos. Aunque parecía un seductor, le reconocería a Carlos Sobera que solo había tenido una pareja estable a sus 26 años.

“No es complicado encontrar el amor, lo complicado es mantenerlo”, aseguraba el soltero en el programa que vuelve a emitir Cuatro. Y añadía poco después: “En tiempo de guerra, cualquier agujero es trinchera”, dando a entender que tenía la manga bastante ancha.

Milagro fue la cita de Jose. Una mujer natural de Venezuela y afincada en Madrid de 25 años que trabaja como “modelo y como imagen”. “Me considero superguapa, divertida. Y soy un partidazo, bebés”, aseguraba en su presentación. La primera impresión que tuvo Jose de ella es que “está buena”.

Ya en la mesa del restaurante, Milagro quiso saber si Jose vivía con sus padres, y él lo confirmó. “Vives con tus papis”, exclamó ella, sorprendida. El monitor deportivo le aclaró que había vivido solo en Guadalajara, pero que regresó a Jaén y entonces está viviendo con sus padres.

“¿Para ti es importante que viva con mis padres o solo?”, le preguntaba el de Jaén a su acompañante. “Pues… Un poco. Nunca he estado con nadie que viva con sus padres. Nunca he estado con nadie relativamente de mi edad, siempre he estado con viejitos”, admitió a su cita.

Milagro y Jose en 'First Dates'.

En la zona del confesionario, Milagro explicó que había tenido experiencias con hombres más mayores, pero que en la actualidad estaba cambiando sus gustos. “Estoy buscando chicos jóvenes, que les guste entrenar y tengan tatuajes”, explicó la modelo.

Para Milagro, la distancia podría ser un problema. Jose intentaba quitar hierro al asunto, diciendo que no era tanto, y que incluso podría ella enseñarle Madrid. Sin embargo, tampoco ella conocía mucho la capital: “Llevo seis meses en España, estoy nueva prácticamente”. “Pues lo descubrimos juntos”, propuso él.

Más tarde llegó el momento de hablar de cuánto llevaban sin pareja. Milagro aseguró que dos años, mientras que Jose rompió su último noviazgo en diciembre. “No llevas tanto tiempo soltero”, valoró la venezolana.

A la hora de decidir si tendrían una segunda cita, Jose dijo que sí querría tener una segunda cita para seguir conociéndola “y sacarle todo ese voltaje que tiene”. Y ella también quiso repetir porque “Jose es muy guapo”. “Pues nos vamos a hacer cardio”, remató el monitor deportivo, antes de abandonar el confesionario juntos.