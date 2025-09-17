Pablo Motos alucina con los cuadros de Camilo hecho con sangres de sus hijos: “Estás entre lo bonito y lo psicópata”

El cantante colombiano Camilo ha regresado a El Hormiguero un año y meses después de su última visita, en la que compartió plató con su esposa Eva Luna. En ese tiempo su vida ha cambiado mucho, pues Eva Luna estaba en un estado muy avanzado de gestación de Amaranto, su segunda hija, que vino al mundo el 1 de agosto del año pasado.

“Ya come queso”, bromeó Pablo Motos al referirse a su hija pequeña. “El tiempo pasa y la última vez no la conocíamos todavía, y que esté ya grandota. Y la última vez que Índigo estuvo su vocabulario era muy pequeñito”, afirmó, en referencia a su hija mayor.

De Índigo reveló que hace unas semanas comenzó a andar, y que en el camerino del programa había una foto suya y le reconoció: “Me miró en la foto y dijo: papá”. Así, la primera parte de la entrevista giró en gran parte alrededor de sus dos hijas y de cómo fue su nacimiento.

“Hiciste de comadrona”, deslizó Pablo Motos, sobre el alumbramiento de Amaranto. “Pero no porque lo elegí”, puntualizó el invitado. Así, narró cómo eligieron tener a su hija en casa, y que fue muy rápido comparado con el de Índigo. “Fui yo quien recibí a Amaranto. Es una de las experiencias más locas de mi vida, más asustadoras. Y yo, acordándome de los libros que leí”, aseguraba al respecto. E insistió: “Una de las noches más locas de mi vida”.

“Define con palabras el momento en el que sale un ser al mundo”, le pidió Pablo Motos “Es muy raro. Hay cosas rarísimas. La primera inhalación de tu bebé es muy loca, ver a alguien respirando por primera vez. Cuánta gente nace cada día en el mundo, nace un bebé y siente que es la primera vez en la historia que pasa por lo único que es”, reconoció el cantante de Vida de rico.

Camilo en 'El Hormiguero'.

Pablo Motos le preguntó qué hizo con la placenta. Y Camilo definió que “es como si fuese un segundo parto” el expulsar la placenta, y lo cataloga como “una de las cosas más fascinantes del parto”. Por recibir la placenta “las manos me quedaron ensangrentadas”, y Camilo tuvo una ocurrencia: “Que alguien me pase un cuadro. Le quitamos la funda a una almohada, puse las manos y lo mandé a enmarcar”. En la actualidad, ese cuadro está en su dormitorio.

“Tienes otro cuadro de sangre de tu hija mayor...”, apostilló Pablo Motos, que no se mordió la lengua y soltó: “Estás entre lo bonito y lo psicópata. Te falta un minuto para ser Dexter”. Entre risas, Camilo contó que así es, pero no es sangre procedente del parto.

“Estábamos en Japón. Mi hija no tenía ni un año y estaba empezando a caminar. Se cayó, sangró un poquito, y era la primera vez. Era la camisa blanca y yo tenía una mancha de sangre. Y dije: es la primera caída de un ser humano”. Por eso decidió hacer un cuadro.

“Es un cuadro de la primera vez que te caíste en una aventura en Japón. Es el primer testimonio de una aventura, y me parece fantástico”, reconocía sobre esta creación, que hasta tiene nombre, y la bautizó como La sangre de un inocente.