Melody y Leire Martínez, fichajes estrella de 'La Voz Kids': estos son los cuatro asesores del programa de Antena 3

La nueva edición de La Voz Kids está a la vuelta de la esquina. Después de cerrar la temporada anterior con la victoria de Lucas Paulano, talent que formaba parte del equipo de Manuel Turizo, regresa un año más a la parrilla de Antena 3 para buscar a la mejor voz infantil de España.

Una de las grandes novedades de esta nueva temporada es la renovación casi completa del panel de coaches. La pasada edición contó con Manuel Turizo, Edurne, David Bisbal y Lola Índigo como mentores de los jóvenes talentos. Sin embargo, para esta nueva entrega, solo Edurne repite como jurado.

Si ya fue toda una sorpresa la incorporación de Ana Mena al panel de coaches del programa presentado por Eva González, ahora tampoco pasan desapercibidos los nombres que ocuparán los asientos de al lado. Según ha adelantado ABC y ha podido confirmar BLUPER, Leire Martínez y Melody se convierten en asesoras de Edurne y Luis Fonsi, respectivamente.

Dos artistas con gran presencia en el panorama musical actual por sus recientes apariciones. Leire Martínez se acaba de estrenar como jurado en otro de los programas del momento, Operación Triunfo, que emitió su primera gala de la edición este lunes, 15 de septiembre.

La exvocalista de La oreja de Van Gogh ha regresado con fuerza a los escenarios y con el apoyo de sus compañeros. El próximo 19 de septiembre saldrá una colaboración con Abraham Mateo, que surge tras convertirse ambos en equipo de OT.

En el caso de Melody, volvió a repuntar gracias a su participación en el Benidorm Fest y, posteriormente, en Eurovisión. Tras su paso por el certamen, se vio envuelta en una polémica por no asistir a La Revuelta.

La representación internacional también tendrá protagonismo gracias a Becky G, que se unirá a Ana Mena y, por otro lado, el artista andaluz, Antoñito Molina, colaborará con Antonio Orozco, debutando como un nuevo rostro en el formato.

Aunque el estreno está cerca, no es inminente. Antes de la emisión de La Voz Kids, donde podremos ver cómo se desenvuelven los nuevos tándems, llega la versión de adultos. Malú, Pablo López, Sebastián Yatra y Mika están preparados para dar la vuelta al sillón rojo y luchar por los talent con más personalidad del país.

Este viernes, 19 de septiembre, el espacio musical emprende una nueva aventura con la que pretenden seguir anotando grandes datos de audiencia.