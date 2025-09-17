Marta Flich explota en 'Directo al grano' ante las "graves palabras" de Andrea Levy: "No digas esas barbaridades"

RTVE comunicó este martes que España se retirará de Eurovisión en caso de que Israel continúe participando, en señal de condena al genocidio en Gaza. La decisión de la Corporación ha desatado un intenso debate político, con sectores que la celebran y otros que la rechazan, como Isabel Díaz Ayuso, que ha mostrado su descontento.

La presidenta de la Comunidad de Madrid salió en defensa de la participación de Israel. Esther Palomera, colaboradora de Directo al grano, expresó que en realidad no era una noticia: "Noticia sería que Ayuso estuviera a favor de algo, siempre está en contra de todo y sobre todo, en contra de las decisiones que pueda tomar cualquiera que piense diferente a ella".

"Cuando la diplomacia y la política no han sido capaces de moverse ante el genocidio, que está perpetrando Israel sobre Gaza, lo tendrá que hacer con presiones la economía, la cultura, el arte y todo lo que esté en nuestras manos", sentenció.

Andrea Levy, después del discurso de su compañera, cuestionó que "¿dónde vamos a poner el límite de lo que se veta o no se veta alrededor de Israel?". Y apuntaba "decir ente genocida a un país es antisemitismo, otra cosa es que digas que el gobierno de Netanyahu es genocida".

"El otro día se vetó la participación de un equipo ciclista porque tenía de financiador a un israelí, ¿qué es lo siguiente que prohibiremos?¿que se vaya al campo del Athletic? ", sostuvo. Aprovechó también para lanzar un dardo a Gonzalo Miró: "No sé si vas a ir al campo del Atlético sabiendo que uno de los socios mayoritarios es israelí".

Gonzalo Miró y Andrea Levy en 'Directo al grano'. RTVE

"¿Vais a prohibir mi presencia en esta tertulia por ser judía?", preguntó. Marta Flich no pudo evitar saltar contra la colaboradora ante sus palabras: "No digas esas barbaridades. Eso es una barbaridad absoluta que no te voy a permitir".

Ante el insistente discurso de Levy, la presentadora indicó: "Puedes decir lo que quieras, pero no digas esas barbaridades, por favor. Has dicho algo muy grave".

Después de preguntarle si considera que lo que está sucediendo se puede calificar como genocidio, Andrea explicó que "lo que está sucediendo en Israel, después de que haya habido un acto de guerra como es el terrorismo de Hamás, ha sido una defensa que, en estos momentos, está siendo desproporcionada".