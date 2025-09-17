José María Almoguera, rotundo con Kiko Matamoros en ‘No somos nadie’: “No me conoce, no sé de qué habla”

El programa No somos nadie ha arrancado este miércoles su emisión con Marta Riesco en un desfile de moda de Félix Ramiro. Para este diseñador han desfilado rostros televisivos como José Carlos Montoya, que ya ha vuelto a la vida pública, y José María Almoguera, que ya había modelado antes para él. De hecho, lo primero que vieron los espectadores fue a Riesco junto a Almoguera, que le emplazó a hablar un poco más tarde.

En el desfile estaba Carmen Borrego, y Marta Riesco le ofreció hablar con Kiko Matamoros. “Le tengo aprecio, pero no quiero hablar con él”, afirmó la hermana de Terelu Campos. Así, admitía sentirse disgustada con Kiko, que semanas atrás afirmó que José María habría tenido comportamientos poco adecuados con su madre en el pasado. Algo que sería llamativo si saliese a la luz.

Carmen invitó a Kiko a hablar por teléfono en otro momento, y Matamoros estuvo dispuesto a hacerlo en directo desde el plató de No somos nadie, aunque al final no se produjo la comunicación. “A mí no me ha llamado jamás”, añadió Carmen, antes de terminar de atender a Riesco.

Más tarde, Marta Riesco pudo hablar con José María Almoguera, y le avanzó que había hablado con su madre y que “estamos a un paso de reconciliar esa amistad entre Matamoros y ella”. “Porque está dolida por lo que dijo Matamoros de ti”, le puntualizaba la reportera.

“No voy a entrar en ese tema, Marta” fue la respuesta que obtuvo de José María Almoguera. “No tengo nada que decir, no me conoce, no sé de qué habla” le detalló el colaborador televisivo y anteriormente ayudante de producción de Cuarzo.

Carmen Borrego en 'No somos nadie'.

Cambiando de tema, Marta Riesco le preguntó si iría hoy al cumpleaños de Terelu Campos, que se celebra a lo grande en un restaurante de Madrid. Almoguera confirmó que sí, y no quiso explicar cuál sería su regalo porque “si lo ve, se fastidia la sorpresa”.

La reportera entonces aprovechó la ocasión para lanzarle una pregunta: si en el cumpleaños se encontrase a Kiko Matamoros, “¿le saludarías cordialmente?”. “No lo conozco”, insistió José María, asegurando que sí que han coincidido alguna vez, pero “en otras situaciones tampoco nos hemos saludado”.

Y refiriéndose de nuevo a Kiko sentenció: “No me conoce, por qué se hace una idea preconcebida de una persona que no ha visto en su vida”. María Patiño, desde plató, pidió hablar con Almoguera, y le destacó que su madre ha “mantenido una actitud conciliadora con Matamoros”, y que le llamó la atención “esa falta de protección de tu madre a ti”.

“La protección es no entrar en este juego, que siguen inventándose ciertas cosas”, deslizó Almoguera, dando a entender que la información de Kiko Hernández sería cierta y que Matamoros se la habría inventado.

“Con vosotros siempre he sido muy respetuoso, muy educado, he sido muy educado, y espero que cuando habláis de mí sea igual”, añadió José María Almoguera, finalizando la comunicación con María Patiño y dando por terminada también su charla con Marta Riesco.