Fernando Esteso se sincera en ‘Y ahora, Sonsoles’ sobre el cine de destape: “A veces llevaba siete calzoncillos”

El actor Fernando Esteso ha recibido un homenaje esta tarde en el programa Y ahora, Sonsoles. El magacín de Antena 3 ha emitido una entrevista que le ha realizado Sonsoles Ónega en la que ha repasado toda su trayectoria, y en el plató han contado con su amiga Emma Ozores, hija de Antonio Ozores, para añadir algunos datos adicionales.

Fernando ha contado cómo comenzó su carrera haciendo personajes de afeminado, como muchos cómicos. “Me tocó porque según parece los cómicos hacían mejor los afeminados que los propios afeminados. No era parodia sangrante, sino simplemente simpatía”, explicaba sobre estos papeles.

En su amplia carrera trabajó mucho bajo las órdenes de Mariano Ozores, a quien definió como “la persona que más sabe de cine”, y se negó a hablar de él en pasado, a pesar de haber fallecido, porque “tiene vigencia” su obra.

Esteso trabajó mucho en el cine del destape, y aseguró que había truco. “Todo pasaba que parecía que hacíamos, pero no hacíamos. Era la primera vez que se desnudaban actrices que conocíamos y habíamos trabajado con ellas”, afirmaba.

Así, añadía que en las escenas de cama los hombres “nos metíamos con calzoncillos y camisetas, y yo, a veces con siete calzoncillos, cosidos en casa”. A pesar de que haya actrices que en los últimos años hayan señalado malas prácticas en aquellos sets de grabación, Esteso ha asegurado que “eran rodajes muy respetuosos e intentábamos que saliera a la primera”.

Fernando Esteso junto a Sonsoles Ónega.

Incluso ha desvelado sobre cuál era la técnica que tenían con las actrices para “hacerte una piel amiga”: se frotaban la parte de arriba de las manos entre sí, para tener ya una toma de contacto persona.

El nombre de Andrés Pajares también se puso sobre la mesa durante la entrevista a Pajares, con quien trabajó en cintas como Los Bingueros. “Empezábamos a rodar a las tres de la mañana, cuando se cerraba el bingo, hasta la hora del desayuno, que tenían que limpiar para volver a abrir”, ha recordado al respecto.

Ónega ha querido saber si Esteso cree que sus películas han sido tratadas injustamente, y él cree que “son de culto, aunque suene raro decirlo. Se estudian, como en tres semanas y media se pueden hacer un éxito de tantos millones”.

En la actualidad sigue en contacto con Pajares, con el que se llama por teléfono, y desmintió que se hubiesen llevado mal, algo que contribuyeron los medios de comunicación, “algunos”. Y le cuenta cosas como que utiliza las gafas de oxígeno para respirar mejor, pues por su delicada salud “tengo que utilizar las gafas de oxígeno algunas cuantas horas al día”.