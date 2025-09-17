Adara Molinero, a lágrima viva tras una monumental bronca con Miri: "No hagas el papel, me acabas de llamar payasa"

La segunda entrega de Tierra de Nadie se saldó con un nuevo enfrentamiento protagonizado por Adara Molinero y Miri Pérez Cabrero. La hija de Elena confesó que su compañera la había llevado "al límite" después de intervenir en la conversación que tenía con Torres y, además, explicó que también le estaba "gritando".

"¿Tú crees que lo ha hecho aposta?", le preguntó Jorge Javier ante sus últimas declaraciones. "Claro, si no para conmigo. Me tiene entre ceja y ceja, todo lo tiene que analizar, todo me lo tiene que decir, está ahí a ver si me equivoco. Es desesperante", afirmaba la concursante.

Fue entonces cuando Miri se pronunció y le espetó a Adara que "lo sentirás tú, porque a mí me importa bien poco". Sin embargo, los demás concursantes no la respaldaron y Tony Spina le reprochó que "a veces quieres un poco de protagonismo y, cuando están hablando dos, te metes siempre en medio". Ella lo admitió: "Soy habladora, voy a intentar mejorar y hablar menos".

"Tener una persona en la oreja gritando continuamente...", se quejaba Adara. Pero Miri replicó: "No grito, es que mi madre me ha parido con esta voz que tengo, que es un poco de pito".

El presentador observó: "Adara está superada por esta situación y al borde del llanto". La concursante lo confirmó: "Estoy mal, Jorge. Me siento analizada, cuestionada todo el rato por Noel, por Torres y por Miri"."Es tu sensación. Me sabe fatal que te sientas así", respondió Miri. Esa frase provocó la indignación de Adara: "No hagas el papel, me acabas de llamar payasa".

Concursantes de 'Supervivientes All Stars 2'. Telecinco

"Miri es una persona que me está llevando al límite y he decidido no entrar más, se acabó. No soy capaz de gestionar la situación, lo intento, pero no puedo. No me quiero ver superada y me está haciendo perder los nervios", explicaba sin poder evitar romperse de nuevo.

"Habla con la voz de bebé, va de inocente, de buena, de happy flower. Me lleva al límite continuamente, me analiza, me dice todo lo que hago mal, está al acecho todo el rato. Estoy hasta temblando", sentenció Adara.

Adara es la concursante castigada de su playa 🔥



🏝️ #TierraDeNadieAllStars2

🔵 https://t.co/0FBgMJbInX pic.twitter.com/yCtr2cKBdX — Supervivientes All Stars (@Supervivientes) September 16, 2025

Miri no tardó en responder, defendiendo que "también tenemos muchas conversaciones, te ayudo y comparto contigo un montón de cosas". A lo que añadió: "Estás exagerando un poco". Adara no se mordió la lengua y expresó que "ya no más, porque me la clavas".