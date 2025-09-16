La UER responde a la amenaza de RTVE de no participar en Eurovisión 2026 si está Israel: "Hemos tomado nota"

Yuval Raphael durante la 'Flag Parade' de la final del 69 Festival de Eurovisión en el St. Jakobshalle. UER Basilea (Suiza)

La UER (Unión Europea de Radiodifusión) se ha pronunciado ante las presiones de RTVE ante el anuncio de que España no estará presente en la 70ª edición del Festival de Eurovisión si Israel está presente en el certamen que se celebrará en Viena. La corporación internacional se ha hecho eco de las “preocupaciones expresadas”.

Aunque España no es el primer país en presionar para expulsar a Israel del certamen, ya habían amenazado con no estar presentes en la edición de 2026 Eslovenia, Irlanda, Islandia y Países Bajos, sí es el primero del Big 5 en pronunciarse en contra de la presencia del país hebreo.

Este movimiento está dentro de la ofensiva internacional orquestada por el gobierno de Pedro Sánchez, la exigencia de expulsar a Israel de Eurovisión viene tras su apoyo al boicot a la Vuelta 2025, que provocó que se impidiera celebrar en Madrid la última etapa de la competición ciclista, así como al boicot del festival Brava, que tendrá lugar entre el 19 y el 20 de septiembre en el Recinto Ferial de Torrejón de Ardoz.

Ante el anuncio de que un miembro del Big 5, los cinco países que pasan automáticamente a la final por ser los que más aportan (Alemania, Francia, Reino Unido, España e Italia), la UER ha lanzado un comunicado.

“El Grupo de Referencia del Festival de Eurovisión, reunido en Dubrovnik, ha tomado nota de las preocupaciones expresadas por varias emisoras en relación con la decisión pendiente de la UER y la Asamblea General sobre la participación de Israel en la próxima edición del Festival de Eurovisión”, ha expresado la UER.

El presidente de RTVE, Pablo López, en la Comisión Mixta del Congreso el pasado mes de junio. Europa Press

“La función del Grupo de Referencia es hacer cumplir las normas del Festival; sin embargo, las circunstancias actuales van más allá de su mandato. Por este motivo, el asunto se remitió al Consejo Ejecutivo de la UER en junio”, proseguía.

“El Grupo está siendo informado sobre las consultas que se están llevando a cabo actualmente con todas las emisoras y organizaciones mundiales pertinentes por un experto independiente designado por la UER”, continúa, recordando que la UER está trabajando con la cadena anfitriona, la austríaca ORF.

Parte de la delegación de Israel en Eurovisión el pasado mes de mayo. Europa Press

Dave Goodman, jefe de Comunicación de Eurovisión y Eurovisión Junior, ha señalado que la corporación internacional está analizando los escenarios tanto de si Israel mantiene su participación como si es expulsado, con “el fin de garantizar que puedan preverse con antelación” las consecuencias de ambas decisiones.

Serán el 4 y el 5 de diciembre cuando la Asamblea General de la UER se reúna para decidir si Israel sigue concursando. Será, en ese momento, cuando se conozca el veredicto “definitivo”.

“En su función de guardián de la marca del Festival de Eurovisión, el Grupo elaborará una evaluación para el Consejo Ejecutivo, centrándose en las consecuencias de ambos resultados posibles”, ha señalado.