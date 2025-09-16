La participación de España en Eurovisión, en el aire: ¿cuándo se sabe si estará Israel y qué pasará con el Benidorm Fest?

Dos años de protestas por la participación de Israel en Eurovisión y el festival de la canción han hecho que el certamen ya no pueda escapar de la polémica. El festival, organizado por la UER (Unión Europea de Radiodifusión), atraviesa un momento complicado, ya que se está convirtiendo en un debate a nivel europeo y mundial.

El certamen está pendiendo de un hilo, después de que cinco países que participan activamente en él hayan anunciado su retirada en protesta por la participación de Israel en la próxima edición.

RTVE ha sido la última en anunciar que España no estará el próximo mes de mayo en el escenario si participa este país, tras dejar más de 60.000 muertos en Gaza en los dos últimos años. Esta decisión marca un antes y un después, ya que España se ha convertido en el primer país miembro del Big Five en anunciarlo. Pero, ¿cuáles son las incógnitas que deja esta decisión?

La primera de ellas es qué ha llevado a RTVE a tomar esta decisión y qué pasaría si no acude. El Consejo de Administración de RTVE anunció este martes 16 de septiembre la aprobación, por mayoría absoluta, de que España se retire del festival de Eurovisión si Israel participa en dicho certamen.

Esta medida fue propuesta por José Pablo López, el mismo que se adelantó a este debate en primavera, durante la edición 2025 celebrada en Basilea. En ese momento, solo se pedía abrir un diálogo sobre la situación con este país. Sin embargo, esta votación se ha convertido en una medida de presión hacia la UER, aunque no surtirá efecto hasta el último mes del año y no supondrá una multa para nuestro país.

Parte de la delegación de Israel en Eurovisión el pasado mes de mayo. Europa Press

En cuanto a los países que han pedido la retirada de Israel en Eurovisión, ya son cuatro los que han decidido comunicar su salida del festival si participa el país que está en guerra con Gaza. Países Bajos, Irlanda, Eslovenia e Islandia, ya han hecho varios comunicados en sus televisiones públicas haciendo pública su postura.

En un comunicado, la cadena irlandesa RTÉ señaló que subir juntos al escenario sería "inconcebible dado el continuo y deplorable número de víctimas en Gaza". Por su parte, los responsables de AVROTROS en Países Bajos consideran que el Gobierno israelí intervino en el televoto durante la pasada edición del festival, celebrada en Basilea (Suiza).

En su escrito, afirmaron que el evento "se ha utilizado como instrumento político, lo que va en contra del carácter apolítico de Eurovisión" y añadieron su "gran preocupación por la grave violación de la libertad de prensa".

¿Qué piensa Israel?

Sin embargo, estos hechos, ocurridos en diferentes partes de Europa, parecen no afectar a Israel. El director de la radio pública israelí, KAN, ha rechazado retirarse del festival de la canción, según ha informado uno de los medios especializados del país.

"No hay razón para que Israel no siga siendo una parte importante de este evento cultural, que no puede volverse político", ha defendido el consejero delegado de la cadena. Algo que no sorprende, ya que uno de los máximos patrocinadores de dicho evento es de origen israelí.

Yuval Raphael, representante de Israel en Eurovisión 2025, en la Green Room de la final. UER

Dos fechas claves

Aún no se sabe qué pasará con la participación de España, Israel y los demás países en el festival de Eurovisión. No será hasta el próximo 4 y 5 de diciembre, en la asamblea de la UER en Ginebra, que se decida qué ocurrirá cuando todas las corporaciones públicas, incluidas RTVE, se reúnan.

En la última reunión, el pasado mes de julio, muchos miembros ya plantearon la posibilidad y subrayaron la importancia del diálogo sobre la participación de Israel, lo que dio inicio a un proceso de consultas internas. Pero lo cierto es que hasta la próxima asamblea de la UER no se sabrá de forma oficial qué pasará con Israel y su participación en el festival.

Esto llevará a los países que han anunciado su futura no participación, en caso de que acuda el país en conflicto con Gaza, a decidir su posición respecto a la edición 2026. Hasta entonces, solo queda esperar.

El futuro del Benidorm Fest

Una de las grandes incógnitas es qué pasará con el festival que sirve de puerta de entrada al certamen europeo. La respuesta es nada: participe o no España en Eurovisión 2026, el Benidorm Fest se celebrará en la ciudad alicantina entre el 10 y el 14 de febrero del próximo año. De hecho, este año RTVE ha querido darle una categoría diferente al festival, convirtiéndolo en independiente al incorporar un premio en metálico de 100.000 euros para el ganador y así profesionalizar el certamen.

Aunque es cierto que, con las nuevas novedades, el Benidorm Fest se acercará mucho más al modelo de Eurovisión, ya que tendrá ensayos generales abiertos al público antes de cada gala.

El nuevo comité del concurso seleccionará a los candidatos entre todos los que se hayan presentado y lo hará antes del 24 de septiembre. Como novedad, en esta edición la elección final no solo será la suma de los votos individuales, como ocurría hasta ahora, sino que deberá cumplir con un consenso colectivo entre los asistentes del comité.