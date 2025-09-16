‘No somos nadie’ pone una foto de Chelo García-Cortés al recordar a Robert Redford: “¡Son hermanos!”

No somos nadie ha arrancado su emisión de este martes recordando a Robert Redford. El actor ha fallecido a los 89 años en su residencia de Utah, dejando un gran legado audiovisual de series y películas, algunas de ellas, también dirigidas por él.

Kiko Matamoros ha querido recordarlo, destacando, por un lado “su compromiso con el cine”, y, en especial, “su apoyo al cine independiente”. De su extensa filmografía ha destacado “la primera película que dirige él, Gente corriente, que me pareció un drama maravilloso, una ópera prima espectacular”, y también le gusta Habana, donde estuvo bajo las órdenes de Sydney Pollack.

María Patiño valoró como Redford consiguió, a pesar de su buen porte, que su belleza quedase como algo secundario, y Matamoros coincidió con ella. Incluso el colaborador valoró cómo tocó todos los géneros del séptimo arte, “desde cine de terror a comedia”.

Fue entonces cuando Patiño dijo: “En el programa teníamos a Robert Redford de alguna manera”. Y en el pantallón apareció una imagen del actor estadounidense junto a Chelo García-Cortés. “¡Son hermanos!”, exclamó Marta Riesco, por el parecido entre ambos.

“Llegó a hacer un anuncio”, apuntó la presentadora. Y es que, efectivamente, en la primavera de 2024 protagonizó una campaña de una conocida marca de embutidos, donde un cajero que la identificaba como el difunto intérprete. “Hola, Robert”, le decía la máquina, y la periodista respondía enfadada: “¿Robert? ¡Soy Chelo! ¡Chelo! ¡Todo el día con la misma historia!”.

¿Os está gustando el concurso que está haciendo Robert Redford? 😂 https://t.co/0FBgMJbayp #ConexiónHonduras6 pic.twitter.com/sePUehF8MP — Supervivientes All Stars (@Supervivientes) June 2, 2019

En ese momento, Kiko Matamoros sacó pecho: “Tengo el honor de haberla bautizado así y me debe los derechos del anuncio por lo menos”. Cambiando de tema, Belén Esteban destacó que esa mañana había llamado a su madre, de 81 años, para contarle la noticia, y “ha llorado porque era superseguidora de Robert Redford. Tiene para rezar por dos rosarios esta tarde”.

El parecido físico de Chelo y Redford se lleva años comentando. Tanto es así que en 2019, cuando concursó en Supervivientes, el programa puso un tuit en el que preguntaba: “¿Os está gustando el concurso que está haciendo Robert Redford?”.

Jordi González, en una de las galas del reality, llegó a preguntar a Chelo cuál era su icono masculino. Ella no entendió la pregunta, hasta que el catalán le dio a entender que era por el protagonista de El Golpe, y se lo tomó a risa, lanzando: “Prefiero parecerme a Robert Redford que a Leonardo Dantés”.