María Barranco saca los colores a Imanol Arias: “Estaba enamoradísima de él, pero nunca me hizo caso”
Ambos actores acudieron a 'El Hormiguero' para promocionar ‘Mejor no decirlo’, una obra de teatro en la que comparten cartel.
Los actores Imanol Arias y María Barranco tienen un nuevo proyecto conjunto: el montaje teatral Mejor no decirlo, con el que ya han estado de gira por América Latina, y que ahora llega a Madrid en octubre en el teatro Bellas Artes. Una función con un nombre que ha dado lugar a equívocos en entrevistas, tal como relataron durante la charla en el plató de Antena 3.
Los actores se conocen desde hace muchos años, cuando él ya era un actor consagrado y ella luchaba por abrirse paso en la industria. Y, en ese sentido, Imanol recordó cómo un día la acompañó hasta su portal.
“Cuando llegué a Madrid no conocía a nadie. Él era Imanol Arias, todo el mundo estaba enamorado de él. No sabes cuánto me ayudó”, reconoció la malagueña. Y detalló cómo Arias, dado que ella no tenía teléfono, iba al portero automático a decirle que bajase y le contaba los castings y las cosas que se estaban moviendo en la ciudad.
Fue entonces cuando María soltó la bomba: “Yo estaba enamoradísima de él, pero nunca me hizo caso. Estaba muy solicitado”. Y Arias recogió el guante y aseguró que él pensaba que a María quien le gustaba era Antonio Banderas, que era muy amigo suyo.
En ese momento, el programa emitió una imagen de Antonio e Imanol, y una de las hormigas le preguntó a Barranco que cuál le gustaba más de los dos. “Por qué elegir”, fue la respuesta de la dos veces ganadora del Goya.
La obra de teatro que representan trata sobre “una pareja que se quiere muchísimo”, pero en la que él es muy conservador y prefiere callarse, “y ella no calla ni debajo del agua, y tienen conflictos”. Según Imanol, es “una pareja que habla a calzón quitado, sin sangre, produce mucho humor” y que provocará que mucha gente se sienta identificada.
“Se puede dialogar de todo sin matarse ni discutir”, apostillaba María Barranco, que valoró que los personajes “se quieren mucho y están todo el día mostrándose amor”. Con la función como percha, Pablo Motos y los actores hablaron de las relaciones de pareja, y como para María “para que te interese alguien tiene que tener algún misterio”.
“Me han pillado en todos los secretos y no he podido ocultar nada. Si salen tus secretos, si no sé los tuyos, me da igual”, aseguró entonces Imanol Arias. En las relaciones de años, para Barranco, “se aprenden a mentir mejor. Saben torear y se van para otro lado. Y es más divertido. Al principio te tiras sin red. Tanta pasión también me cansa”.