María Barranco saca los colores a Imanol Arias: “Estaba enamoradísima de él, pero nunca me hizo caso”

Los actores Imanol Arias y María Barranco tienen un nuevo proyecto conjunto: el montaje teatral Mejor no decirlo, con el que ya han estado de gira por América Latina, y que ahora llega a Madrid en octubre en el teatro Bellas Artes. Una función con un nombre que ha dado lugar a equívocos en entrevistas, tal como relataron durante la charla en el plató de Antena 3.

Los actores se conocen desde hace muchos años, cuando él ya era un actor consagrado y ella luchaba por abrirse paso en la industria. Y, en ese sentido, Imanol recordó cómo un día la acompañó hasta su portal.

“Cuando llegué a Madrid no conocía a nadie. Él era Imanol Arias, todo el mundo estaba enamorado de él. No sabes cuánto me ayudó”, reconoció la malagueña. Y detalló cómo Arias, dado que ella no tenía teléfono, iba al portero automático a decirle que bajase y le contaba los castings y las cosas que se estaban moviendo en la ciudad.

Fue entonces cuando María soltó la bomba: “Yo estaba enamoradísima de él, pero nunca me hizo caso. Estaba muy solicitado”. Y Arias recogió el guante y aseguró que él pensaba que a María quien le gustaba era Antonio Banderas, que era muy amigo suyo.

En ese momento, el programa emitió una imagen de Antonio e Imanol, y una de las hormigas le preguntó a Barranco que cuál le gustaba más de los dos. “Por qué elegir”, fue la respuesta de la dos veces ganadora del Goya.

María Barranco e Imanol Arias en 'El Hormiguero'.

La obra de teatro que representan trata sobre “una pareja que se quiere muchísimo”, pero en la que él es muy conservador y prefiere callarse, “y ella no calla ni debajo del agua, y tienen conflictos”. Según Imanol, es “una pareja que habla a calzón quitado, sin sangre, produce mucho humor” y que provocará que mucha gente se sienta identificada.

“Se puede dialogar de todo sin matarse ni discutir”, apostillaba María Barranco, que valoró que los personajes “se quieren mucho y están todo el día mostrándose amor”. Con la función como percha, Pablo Motos y los actores hablaron de las relaciones de pareja, y como para María “para que te interese alguien tiene que tener algún misterio”.

“Me han pillado en todos los secretos y no he podido ocultar nada. Si salen tus secretos, si no sé los tuyos, me da igual”, aseguró entonces Imanol Arias. En las relaciones de años, para Barranco, “se aprenden a mentir mejor. Saben torear y se van para otro lado. Y es más divertido. Al principio te tiras sin red. Tanta pasión también me cansa”.