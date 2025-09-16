Juan del Val carga contra el Gobierno tras anunciarse la retirada de Eurovisión: “Es un insulto, es publicidad”

El Hormiguero ha analizado la decisión del Consejo de RTVE de no participar en Eurovisión 2026 si Israel sigue concursando. Una decisión que se ha tomado este martes, y que ya ha levantado todo tipo de reacciones.

El debate surgió durante el tramo final, en la mesa de actualidad en la que suelen participar Rosa Belmonte, María Dabán, Rubén Amón y Juan del Val. Y la primera en tomar la palabra en este sentido fue Rosa Belmonte: “Eso habrá que verlo en diciembre, que es cuando se reúne la UER. No son países, son televisiones”, apuntaba la colaboradora.

Y Belmonte añadió: “Televisión Española lo que no suelta es el Benidorm Fest, que es su tinglado, porque luego no nos vota nadie en Eurovisión. El Benidorm Fest no lo sueltan”. Con estas palabras explicaba la decisión de RTVE de mantener esta preselección en marcha, incluso, si su ganador no puede representar a España en el Festival, tal como ha sucedido desde el año 2022.

“Aparte de intentar ganar votos, realmente, ¿qué ha hecho el gobierno de verdad para sancionar a Israel, aparte de medidas publicitarias?”, preguntó a continuación Juan del Val. Y recordó que Sánchez anunció que se tomarían medidas de manera urgente “y ya van dos semanas” sin que suceda nada.

“Se desquitan con que a lo mejor no van a Eurovisión. Es un insulto”, afirmó el escritor. “¿Por qué no haces algo de verdad? Lo que tiene rédito, a por ello. ¿Qué medida es? Haz algo. ¿Qué haces? Es publicidad, nada”, terminó por criticar del Val.

Juan del Val en 'El Hormiguero'.

Rubén Amón, por su parte, destacó, a raíz del tema de Eurovisión, que “no ha habido embargo de armas, no se han roto las relaciones comerciales ni diplomáticas”, y que, para él, Sánchez no es capaz de conducir su discurso sin caer en la demagogia.

Pablo Motos anunció el final del programa, pero Rubén Amón volvió a interrumpirle: “Soy muy partidario de que desaparezca el Festival de Eurovisión integralmente”. “Yo también”, se sumaba María Dabán.

“Y que devolvamos… Cuando Sánchez descubra que los primeros puestos que hemos tenido en tiempos de Franco…, ¡qué disgusto!”, terminó por decir Amón. “Y el tercero, que era el de Betty Missiego, se lo dimos a Israel, por ser los últimos que votábamos”, finalizó Rosa Belmonte, mientras una música indicaba el final de la emisión.