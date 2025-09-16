La curiosa manera de David Broncano a la hora de anunciar los próximos invitados a 'La Revuelta'

Un cambio notable de esta nueva temporada de La Revuelta es que va a emular más a El Hormiguero, en lo referente a anunciar quiénes serán sus invitados semanales. Eso sí, Broncano ha querido hacerlo a su manera, dejando al público presente en el show completamente anonadado.

El jienense lanzaba, a modo de broma, que el “Ministerio del Interior” le obliga a anunciar los invitados de manera semanal. Así que, aprovechando que era lunes este pasado 15 de septiembre, Broncano anunciaba quiénes iban a sentarse. Eso sí, de manera particular.

Con Ricardo Darín y Andrea Pietra presentes en el teatro Príncipe Gran Vía, donde presentaban la obra Escenas de la vida conyugal (basada en la famosa Secretos de un matrimonio, de Ingmar Bergman), Broncano tiraba de humor para revelar los nombres de los famosos que pisarán las tablas.

“Mañana viene una de estas tres personas: Agatha Ruiz de la Prada, Juan Manuel de Prada o Dolores Pradera”, decía, provocando que Darín comenzase a reírse, así como Pietra.

El presentador seguía anunciando, a su manera, a los siguientes invitados. El mismo día irán “unos deportistas que han sido campeones del mundo hace nada”. “Luego [el miércoles 17] los protagonistas de la serie La Caza, entre los que está, casualmente, Silvia Alonso, una actriz increíble muy guapa”, expresaba, recordando así su vínculo sentimental con la actriz.

Ricardo Darín, Andrea Pietra y David Broncano en 'La Revuelta'. RTVE

Finalmente, el jueves 18, Broncano revelaba que sus invitados podrían ser “Ester Expósito y Loquillo o Sonic, el erizo”. Unas palabras que volvieron a hacer reír al afamado actor argentino.

Una manera diferente a revelar a los famosos. Mientras que Pablo Motos suele anunciar a los invitados justo el jueves de la semana previa, Broncano lo ha hecho el lunes del inicio de semana.

Por otro lado, mientras que Motos inicia el programa mostrando a los famosos de cada día, Broncano ha tirado de humor y recordado que su estilo es, aparentemente, más austero, al utilizar sólo una hoja de papel.

Por el momento, El Hormiguero sigue manteniéndose líder de audiencias frente a La Revuelta en el inicio de temporada. Este mismo pasado sábado 15 de septiembre, la visita de Arón Piper al programa de Motos le dio un 14% de share y 1.555.000 espectadores.

En el caso de la presencia de Darín y Pietra en el show de Broncano, este se quedaba en segundo lugar con un 12,6% de cuota y 1.430.000 televidentes. En estricta coincidencia, Motos también supera a Broncano, al obtener un 13,4% de share frente al 12,8% del formato de La 1.