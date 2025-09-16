Antonio Naranjo ficha por completo por Mediaset y deja su labor como colaborador de 'Y ahora, Sonsoles'

Antonio Naranjo deja completamente Atresmedia. El colaborador abandona su labor en Y ahora, Sonsoles para convertirse en tertuliano de El tiempo justo. Desde este martes 16 de septiembre, el madrileño está presente en la mesa informativa y social del magacín vespertino de Joaquín Prat.

El periodista ya colaboraba con otros formatos de Mediaset, al ser panelista de En boca de todos en Cuatro. El cambio es que ejercerá de contertulio solamente para Mediaset, dado que realizará la misma labor en El programa de Ana Rosa. De esta manera, se produce un fichaje prácticamente completo del comunicador.

Naranjo, quien cuenta con su propio formato como presentador en Telemadrid (El análisis: Diario de la noche), se aleja así de Atresmedia, dejando así también de ser una de las figuras transversales, al aparecer en formatos de diferentes cadenas.

El polemista se ha erigido como uno de los principales rostros de la actualidad informativa por su estilo a la hora de abordar diferentes temas. De hecho, Naranjo ha vivido varios rifirrafes muy comentados con colaboradores como Sarah Santaolalla o Ramón Espinar.

De la misma manera, ha tenido algún que otro encontronazo tanto con la propia Sonsoles Ónega como con Risto Mejide, presentadores con los que ha trabajado codo con codo.

Antonio Naranjo y Sonsoles Ónega en 'Y ahora, Sonsoles'. Atresmedia

Recientemente, estuvo en el foco de la controversia por su opinión sobre el boicot a Israel promovido por el Gobierno en la Vuelta 2025. En Herrera en COPE, Naranjo destacó la disparidad de protestas, señalando que el Israel Premier Tech compitió sin problemas durante su paso por Cataluña.

Nacido el 22 de septiembre de 1971, Naranjo ha vivido la mayor parte de su vida en Alcalá de Henares, donde llegó a dirigir el periódico local Diario de Alcalá desde que tenía 22 años. Dado que ejerció hasta el cierre del rotativo, en 2016, se convirtió en el director de un periódico más joven de España.

Estefanía Molina y Antonio Naranjo en 'El tiempo justo'. Mediaset

La baja de Naranjo del magacín la suplirán los nuevos fichajes del magacín vespertino de Antena 3. Entre los nuevos rostros están Begoña Villacís, Susana Uribarri y Carmen Ro. Además, Mar Flores ha retomado su labor de panelista para la sección de sociedad y corazón.

Naranjo se suma así al amplio abanico de colaboradores de El tiempo justo, entre los que están Alfonso Egea, Esteban Urreiztieta, Borja Méndez, Irene Tabera, Alejandro Entrambasaguas, Gema Peñalosa, Beatriz Uriarte, Eduardo Bolinches, María Velasco, Rodolfo Irago, María Jamardo y Susana Burgos, en las secciones de política, economía y sucesos.