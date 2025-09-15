Sandra Barneda, presentadora de 'Supervivientes All Stars': "Conozco mis limitaciones, solo tengo la necesidad de..."

Supervivientes: All Stars no solo pone al límite a sus concursantes bajo las tormentas caribeñas y las pruebas extremas.

También exige lo mejor de quien conduce el programa. Y ahí está Sandra Barneda al frente de la segunda edición, demostrando que la resistencia no siempre se mide en kilos levantados o metros recorridos.

A sus 49 años, Barneda es ya un rostro imprescindible de la televisión en España. Ha estado en diversos platós de televisión: La Noria, El gran debate o El programa del Verano.

Pero detrás de la seguridad que transmite en pantalla, hay una batalla personal que nunca ha ocultado: su dislexia.

Desde niña convive con este trastorno, que se agudiza cuando está nerviosa o agotada. "Sé que cuanto más nerviosa estoy o más cansada, lo noto porque empieza a trabajar el corrector y me pregunto qué está pasando", confesaba en A las bravas.

Lejos de rendirse, Barneda convirtió esa dificultad en motor. Estudió Periodismo, se diplomó en teatro y hoy es también escritora.

Su novela, Un océano para llegar a ti, fue finalista del Premio Planeta en 2020. "No soy Saramago, conozco mis limitaciones. Lo único que tengo es la necesidad de contar historias", reconocía con mucha sinceridad.

Lo cierto es que su dislexia también le juega malas pasadas en su vida personal, especialmente cuando discute con su pareja, la holandesa Pascalle Paerel: "Ella se enfada todavía más porque no sabe ni qué estoy diciendo. No puedo ordenar las palabras en inglés y controlar mis emociones", explicaba.

A pesar de haber vuelto al frente de la segunda edición de Supervivientes: All Stars, confesó haber pasado un verano muy triste marcado por la reciente pérdida de su sobrio Neo, de 20 años.

"Ha sido un verano en el que la tristeza también ha cabalgado. Hay que ir asumiendo, si se puede, o acostumbrándose, a vivir con una ausencia, y eso no siempre es fácil", detallaba ante las cámaras de los medios de comunicación.

Sandra Barneda afronta este reto con naturalidad, mostrando siempre su lado más auténtico. La cita con Supervivientes All Stars es cada jueves a las 22:00 horas, y la emoción continúa los domingos a la misma hora con Conexión Honduras.