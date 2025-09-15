Lidia Santos, modelo internacional, ficha por 'First Dates': será uno de los miembros del 'staff'

El regreso de First Dates a Cuatro viene con un fichaje debajo del brazo. La modelo internacional Lidia Santos se une al staff del exitoso dating show presentado por Carlos Sobera. La maniquí ejercerá de camarera y ya ha comenzado las grabaciones en las que aparecerá.

Miss Málaga 2011 y maniquí que ha participado en campañas en diferentes partes del mundo, ha aparecido en diferentes proyectos junto a relevantes profesionales como Elsa Pataky.

Santos se unirá así tanto a Carlos Sobera como al barman Matías Roure (actual concursante de la nueva edición de Bailando con las estrellas) y las gemelas Cristina y Marisa Zapata.

La modelo acompañará a los solteros a la mesa en la que puede que encuentren el amor, atenderles durante su velada, intentar calmar los nervios de los que se acerquen a su cita con cierta inquietud y ser partícipe de sus primeras impresiones.

“Siempre me ha ilusionado trabajar en televisión y poder hacerlo en un programa tan querido y con tanta trayectoria como First Dates es muy especial”, ha asegurado la modelo en un comunicado de prensa ante su debut delante de las cámaras en su nueva faceta.

Lidia Santos en 'Supervivientes'. Mediaset

“Soy una enamorada de la vida y creo firmemente en el amor, así que estar en un formato donde las personas vienen a buscarlo me hace sentir muy identificada”, ha agregado, mostrándose muy ilusionada.

Santos confía en que esta etapa le “permita crecer como profesional y como persona”. “Aprender del equipo y vivir de cerca todo lo que implica un programa de televisión con tanta historia como este”, confiesa.

Lidia Santos en 'Supervivientes'. Mediaset

“Quiero aportar mi frescura, mi energía y mi forma de ser cercana para que los invitados se sientan cómodos y disfruten de la experiencia. Y, sobre todo, espero divertirme mucho y que el público pueda verme en una faceta diferente a la que ya conocen de mí”, ha añadido.

Lidia Santos ya tiene una relación profesional con Mediaset. La modelo participó en la edición de 2019 de Supervivientes, siendo la cuarta expulsada del reality de aventuras, permaneciendo cinco semanas en Honduras.

Por otro lado, ha trabajado con diversas firmas como El Corte Inglés o Women’s Secret (en la que coincidió justo con Elsa Pataky). Además, ha trabajado para empresas no relacionadas con la moda como Media Markt. Además, Santos ha desfilado para distintas pasarelas como la BCN Fashion.