Kiko Matamoros se posiciona con Lolita y lanza un dardo a Montoro: “Dio una amnistía a evasores de dinero”

Lolita Flores pasó este fin de semana por el programa Julia en la onda, que conduce Julia Otero en Onda Cero, y allí desveló que vive en alquiler. “Me ha dado para comprarme un piso, pero lo tuve que vender para pagar a Hacienda cuando estaba el señor Montoro. Me dan ganas de llamarle y que me devuelva los 2 millones de euros que me quitó en 8 años, sin tener nada”, señalaba con rabia.

“Ni a mí ni a mis compañeros de profesión nos van a devolver todas las inspecciones que nos han hecho sin sentido y el dinero que nos han quitado. Por ingresos pagaba, pero luego se me hacían inspecciones, como a muchos artistas de este país. De reírme nada, no me hace ninguna gracia. Yo ahora estoy bien con Hacienda, no debo nada”, añadiría la artista.

Esta tarde, desde No somos nadie, Kiko Matamoros se ha posicionado con Lolita, y ha lanzado una serie de dardos, de paso, a Cristóbal Montoro. “No puedo más que aplaudirte, aparte de que te quiero muchísimo y lo sabes. Y te admiro como artista, te aplaudo porque tienes toda la razón”, valoró el colaborador televisivo.

Entonces Kiko comenzó a disparar contra el que fuese ministro de Hacienda. “El señor Montoro, entre otras cosas, le dio una amnistía fiscal a los evasores de dinero, a los que tenían el dinero en el extranjero penalizándolo con un 10%, cuando son delincuentes”, señaló con dureza.

Y, a continuación, habló de su caso personal, pues él llegó a deber más de un millón al fisco: “Cuando a cualquier señor que se le hace una inspección, como es a este que está hablando, se le carga el 40% como multa y el 20% como intereses, es decir, el 60% de la deuda que puedas tener con Hacienda”.

Imagen de 'No somos nadie'.

Así, le parecía injusto el trato de Hacienda bajo el mandato de Montoro a según qué personas. “El 20% Más el 40% de multa y tú a los delincuentes, Montoro, que se llevaron el dinero fuera, se lo dejaste de traer a cambio de un 10%”, criticó.

Esto sirvió a María Patiño para explicar que “el tema de Montoro a mí también me afectó, y, evidentemente, me toca las narices que mi trabajo, mis ahorros y sin haber cometido ningún tipo de delito fiscal, se lo llevase este señor”.

Patiño también destacó que “la única compañera que públicamente condenó a este señor y ha hablado en la línea que ha hablado Lolita ha sido Chelo García-Cortés. No he escuchado a nadie más”.

De paso, Kiko Matamoros mandó un mensaje a un determinado grupo de personas: “Y, por cierto, para todo lo que me decís que pague Hacienda. Hacienda me reclamaba 1.100.000 euros. Y le he pagado 900.000 casi. O sea, a base de trabajar. Y he pagado más impuestos que el 99% de todos vosotros juntos”.