Juanjo Bona busca "quitarse una espinita" en ‘MasterChef Celebrity’: “Es espectacular. Me da miedo que un día se acabe”
BLUPER charla con el concursante, que cuenta con una fugaz experiencia en la versión junior y regresa como fan del formato.
Más información: María Eugenia Yagüe confiesa su enemistad con Bárbara Rey y la vedette le responde: "Pensaba que iba a decirme algo horrible"
Este lunes, MasterChef Celebrity vuelve a la pantalla con una nueva entrega de retos culinarios que pondrán a prueba a sus famosos aspirantes. Entre los protagonistas de la edición destaca Juanjo Bona, exconcursante de Operación Triunfo, que logró conquistar al público del programa y espera tener la misma suerte en el reality de La 1.
Aunque contó con una breve experiencia en MasterChef Junior, para él esta edición marca una diferencia clave: “Fue como un casting lo que hice y se emitió, por eso es uno de los motivos por los que ahora he hecho esto, para quitarme esa espina”.
La cercanía de Juanjo ha sido fundamental en la convivencia con otros concursantes, quienes le consideran un gran compañero de equipo. “Creo que ser una persona sociable me ha podido venir bien; la experiencia ha sido difícil, pero también espectacular, un sueño cumplido”, confiesa el concursante a BLUPER.
Lejos de sentir presión por la imagen que proyecta fuera del plató, vive la cocina como un acto íntimo de cariño y creatividad. “Cocinar me gusta, es un acto de amor... lo haré hacia puertas para dentro”.
Has sido uno de los protagonistas del primer episodio de Masterchef por la disputa con Parada, ¿cómo lo viviste?
En ese momento lo viví con mucha sensibilidad porque ya llevábamos bastantes horas de rodaje, además toda la semana de viaje. He compaginado el programa con la gira y ha sido muy intenso, lo que te hace estar más sensible. Era la primera vez que nos conocíamos, así que fue sorprendente, pero el rifirrafe duró cinco minutos. Desde entonces fui 'paradista' y soy muy fan, le quiero bastante.
"No tengo casi ningún recuerdo de 'MasterChef Junior', tenía la espina clavada y ahora he participado por quitármela"
Participaste en MasterChef Junior, ¿cómo ha sido el salto a la versión adulta?
No tengo casi ningún recuerdo, estuve media hora, fue más bien un casting que se emitió. Por eso tenía la espina clavada y ahora he participado por quitármela. En casa somos fan de los programas de cocina, es una faceta que me gusta y he disfrutado mucho. Era algo que quería hacer y cuando me lo propusieron lo viví como un sueño, espectacular.
¿Te genera presión las expectativas sobre ti?
No me genera presión, cocinar me gusta, es un acto de amor. No pienso monetizarlo, lo haré para mí. No cocino tan bien, pero me gusta. En esta edición hay muchos artistas y eso nos ha podido beneficiar y ayudar con la estética. La creatividad es necesaria y muchos la tenemos.
En el programa se viven muchas emociones, ¿has llorado o reído más?
Reído, aunque se llora mucho cuando se va algún compañero.
¿Quién te ha sorprendido más en esta edición?
La Mala, sin duda. Con Masi ya tenía relación, aunque ha mejorado y avanzado. También me ha sorprendido Rosa Benito, ha sido un gran descubrimiento, porque es muy cariñosa, te abraza y te mira a los ojos.
¿Qué cualidad personal te ha ayudado en MasterChef?
Creo que ser sociable me pudo venir bien; no todo el mundo es capaz de enfrentarse a un casting de personas totalmente desconocidas. Es como un campamento, una locura. Es muy intenso, al estar de gira a la vez, venía de un año intenso, y no se me hizo duro a nivel físico ni psicológico.
"Me da miedo que esto un día se acabe, aunque puede que no, pero mi agradecimiento es muy fuerte"
Cuando llegaste al FesTVal había gente esperándote en la calle, ¿cómo te sientes?
No me lo creo. Realmente parece que me repito, pero no acabo de creerme toda la locura que se monta. Nos hemos acostumbrado un poco a esto, pero cuando hablo con las personas sorprende mucho y me parece fuerte. Me da miedo que esto un día se acabe, aunque puede que no, pero mi agradecimiento es muy fuerte.