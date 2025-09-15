Enganchón entre Elena Rodríguez y Jessica Bueno en 'Supervivientes All Stars': "Estoy muy decepcionada"

Supervivientes: All Stars no sólo ha tenido contratiempos relacionados con la meteorología. Conexión Honduras se enfrentaba a las segundas nominaciones. Con Kike Calleja convertido en el primer expulsado de esta segunda edición del reality de aventuras, tocaba decidir quiénes son los candidatos para volver a España.

Esto ya ha despertado las primeras ‘traiciones’ entre los grupos. Es lo que ha sucedido en el enganchón que han vivido Elena Rodríguez y Jessica Bueno. La madre de Adara Molinero aseguraba sentirse “traicionada” tanto por la modelo como por Carlos Alba.

Elena Rodríguez era nominada junto con su hija, Iván González y Tony Spina. Esto generó una discusión en la playa entre ella y la también exconcursante de GH VIP.

“Estoy muy decepcionada, no voy a ir de víctima, pero tú me nominaste cuando viste que Adara estaba nominada, pensaba que eras de otra manera. Eso fue maldad, estrategia pura y dura”, estallaba Elena contra Jessica.

La maniquí no dudaba en defenderse. “Me estás juzgando, no tenía ni idea de a quién iba a nominar”, le expresaba a la participante de realities, mostrándose muy afectada y señalando que no tenía dudas de priorizar en ella misma en el concurso.

Elena Rodríguez y Jessica Bueno en 'Supervivientes: All Stars'. Mediaset

“He entrado aquí sola y voy a salir sola, si tú te puedes salvar el culo para no salir nominada lo haces, voy a estar luchando hasta la última semana, le pese a quien le pese”, exclamaba.

“No me vas a decir falsa ni mala persona, lo que me digas me da igual. Lloro por impotencia, no tengo maldad, si te ha tocado a ti esta vez te aguantas, la semana que viene me tocará a mí”, continuaba.

Un enfrentamiento en el que las dos participantes tuvieron que hacer frente en el Oráculo de Poseidón, donde la modelo quiso explicarse sobre su actitud. “Cuando discuto me pongo muy nerviosa, lloro de la impotencia cuando siento que me están juzgando y tengo que defenderme”, contextualizaba.

“Yo en ningún momento quería hacer daño a nadie, esto es un juego, todos tenemos que nominar”, agregaba. Unas palabras que tuvieron la rápida respuesta de Elena Rodríguez.

La madre de Adara no dudaba en recalcar lo decepcionada que se sentía, señalando que ella “no lo hubiera hecho”, porque se rige por lo que dicte su corazón y sus emociones. “Para mí fue que te salvaste el culo, lo has conseguido, la semana que viene estoy en mi casa”, explicaba.

A pesar de que Elena tiene opciones de salvarse y que el segundo expulsado sea Adara, Tony o Iván, la madre de la ‘reina de los realities’ teme que el público se decante por ella. De nuevo, Jessica Bueno se defendió: “Cualquiera de lo que estamos aquí queremos llegar hasta el final”.