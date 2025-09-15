Arón Piper recuerda cuando acudió al 80 cumpleaños de Mick Jagger: “Nos sorprendió con su energía, dando saltos”

El actor, cantante y modelo Arón Piper, conocido por series como El desorden que dejas y Élite, ha regresado a El Hormiguero este lunes, casi dos años después de su última visita. En esta ocasión, Piper acudió a promocionar su primer disco, titulado también Arón Piper, y que vio la luz el pasado agosto.

“Es un poco un cambio de género, y de trabajar la creación de la canción desde el principio”, contó Arón sobre el álbum, que considera “más trabajado” y “más luminoso”. Una de las primeras preguntas que lanzó Pablo Motos sobre su faceta de cantante es si “está haciendo caja”, si gana ya más con la música de lo que le cuesta. “Estoy yendo a ganar caja, creo”, reconocía el invitado.

Parte de la charla giró alrededor de salidas nocturnas y fiestas. Como, por ejemplo, la fiesta que montó este verano en Ibiza a la que fue Leonardo DiCaprio, y que acabó en una redada. “Es el segundo año que lo hacemos. Ya vino el año pasado, porque tenemos gente en común. Él no desaprovecha la oportunidad de una buena fiesta”, aseguró Piper.

En aquella ocasión hubo una redada policial. “En esas fechas está todo quisqui. Y tuvimos la mala suerte de que no sé por qué se estaba colapsando la carretera”, reconocía el invitado, que defendió que la fiesta era “totalmente legal”, y que “no era tanto problema de sonido, sino que estaba colapsada una carretera”.

Piper también estuvo en el 80 cumpleaños de Mick Jagger, aunque no recuerda cuál fue la conexión que le permitió estar en aquel evento. “Él nos sorprendió, con una energía que te cagas, dando saltos…”, rememoraba el polifacético artista. Como anécdota, en el cumpleaños también estaba Leonardo DiCaprio, y destacó cómo les pusieron una pegatina en la cámara del móvil al llegar.

Arón Piper en 'El Hormiguero'.

“Tienes fama de salir por la noche”, deslizó Pablo Motos, recordando que en una visita anterior él mismo admitió que no es que salga más que otros, sino que no se esconde. Sin embargo, en la actualidad solo sale una vez a la semana. “Me he calmado bastante”, exponía Arón, aunque dejó claro que “también depende de si estoy en agosto en Ibiza”.

Pablo Motos le realizó al cantante una batería de preguntas, como si prefiere la fiesta en casa de amigos o en la discoteca, si sale a bailar o a estar en la barra, o cuál es su bebida favorita. “Estamos alimentando esa fama que ya tenía”, reprochó con humor Arón Piper al presentador, mientras respondía todas las cuestiones.

Sobre su carrera como actor, Arón Piper habló de la película que ha grabado junto a Johnny Depp, quien fue muy generoso, dándole la réplica en escenas de lluvia, a pesar de que no tenía por qué estar en el set.

“Es tal cual te lo imaginas. Va con su guitarra al set, bien bohemio. Y nos sorprendió su profesionalidad”, reconoció Piper. Y destacó que otras estrellas “hacen su parte y se van”, pero que con Depp no fue el caso.