La apuesta por la verdad de Marta Flich en ‘Directo al grano’: “En TVE se tiene que trabajar con más responsabilidad”

Este lunes 15 de septiembre se estrena en La 1 Directo al grano, el nuevo magacín presentado por Marta Flich y Gonzalo Miró, que llega a la sobremesa con la ambición de "separar el grano de la paja" y analizar la actualidad con rigor, pluralidad y dinamismo.

Flich afronta este reto profesional en un momento vital “muy bueno, muy tranquila y predispuesta a que me pasen cosas buenas”. Para la presentadora, el salto a la pública supone también la posibilidad de exprimir su personalidad: “Soy una mujer con muchísimo sentido del humor y muy constructiva”, confiesa a BLUPER.

Sobre el polémico fichaje de su compañero, Gonzalo Miró, ha confesado que "me encanta". Y comparte que "aparte de inteligentísimo, tiene una agilidad mental brutal, un sentido del humor extraordinario, muy parecido al mío".

También señala que no le preocupa competir con Todo es mentira y otros formatos en la misma franja y ha desvelado que "la última vez que hablé con Risto Mejide fue cuando nos despedimos en directo en el programa".

¿Contabas con esta oferta cuando saliste de Todo es mentira?

No sabía nada. Cuando anuncié que me iba de Mediaset, me empezaron a llamar esa misma tarde. Simplemente me senté y me preguntaron qué me apetecería.

Lo dije en todas partes. Me apetece que sea directo, porque yo creo que soy un animal televisivo de directo y creo que si puede ser diario mejor. Esa era mi carta a los Reyes Magos siempre.

¿Para ti qué cambia en trabajar en la televisión pública respecto a la privada?

En la cadena pública se tiene que trabajar con muchísima más responsabilidad. Es fundamental ser ecuánimes y plurales, pero la equidistancia no. No se puede ser equidistante entre la ciencia y el terraplanismo, por ejemplo, entre la verdad y la mentira. La premisa tiene que ser la verdad y, a partir de la verdad, se puede debatir, pero la premisa no puede ser nunca la mentira.

¿Te pidieron opinión para incorporar a Gonzalo como compañero?

Sí, cuando me consultaron, dije que me encantaba Gonzalo. Nos hemos tratado muy tangencialmente, pero la verdad es que siempre te haces una idea de cómo es alguien por la televisión. Es mucho mejor, inteligentísimo y con una agilidad mental brutal. Tenemos universos e intereses muy parecidos y la verdad es que es una delicia de persona.

No solo es justo que esté, sino que es necesario que una persona progresista defienda los derechos humanos y las políticas sociales, eso tiene que estar reflejado en la televisión pública.

"Ser dos personas progresistas, que están a favor de los derechos humanos y de la igualdad, es positivo"

¿Compartir valores y opiniones influye en esa buena química profesional?

Ser dos personas progresistas que están a favor de los derechos humanos, de la igualdad, de que el ser humano esté en el centro de las políticas y que sea el protagonista de todo, es positivo. Eso te une como persona, como ser humano y evidentemente te da mucho alivio intelectual.

¿Qué opinas del debate sobre la supuesta polarización y los nuevos fichajes de RTVE?

Mi fichaje es por mi calidad, no es la primera vez que se me intenta fichar en Televisión Española y creo que mi profesionalidad habla por mí.

La oposición, en este caso PP y Vox, no controlan la televisión pública y evidentemente les parece mal. Cuando no se hace lo que ellos querrían...

¿Percibes falta de diversidad entre los fichajes de RTVE?

No. Están también los colaboradores, que hay de todo. La imparcialidad es la ecuanimidad que no es la equidistancia. En Televisión Española se han tratado absolutamente todos los temas, Santos Cerdán, Koldo... ojalá todas las televisiones públicas fueran así.

¿Vas a posicionarte y dar tus opiniones en el programa o prefieres mantener neutralidad?

La premisa siempre tiene que ser verdad. Si la premisa no es verdad, tendré que intervenir.

¿Cuáles son los principales retos que afrontas como periodista y presentadora principal en este nuevo formato?

Para empezar el rol, que es un rol de presentadora principal y no sustituye a nadie. Es mi proyecto y eso para mí es fundamental poder exprimir mi personalidad al cien por cien. También que en el contenido haya historias personales, haya sucesos, haya temas que yo generalmente no trataba.

"La última vez que hablé Risto fue cuando nos despedimos en directo en el programa"

¿Has hablado con Risto Mejide tras tu salida del anterior programa? ¿Cómo llevas tener que competir con él?

No he hablado con él, la última vez que hablé con Risto fue cuando nos despedimos en directo en el programa.

Cada uno tiene que hacer su trabajo, igual que Joaquín, que también le quiero tanto y va a estar por las tardes. Es una franja muy potente.

¿Estás pendiente de los datos de audiencia?

Las audiencias las miro, pero cada escenario, cada foto, cada momento es diferente. Ahora la tele está cambiando todo el rato y los ciclos cambian. A mí, personalmente, me gustaría hacer un buen dato, pero desde luego vamos a trabajar, vamos a estar en el proceso y el resultado que venga.

"Intentaré explicarme lo mejor posible para que haya los malentendidos mínimos"

¿Sientes presión por la repercusión que pueden tener tus opiniones en un programa de la pública?

Sí. De alguna forma, cuento con ello, también hay que saber contextualizarlo en el momento en el que estamos, que se trate todo de exagerarlo todo o que se saque de contexto. A lo mejor es que no nos explicamos bien, pero yo intentaré explicarme lo mejor posible para que haya los malentendidos mínimos.