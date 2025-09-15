Ana Rosa Quintana, rotunda sobre el boicot de Pedro Sánchez a la Vuelta: "Palestina ha entrado en precampaña"

La discusión política en España ha pasado a otro plano, dado que las violentas protestas por parte de manifestantes propalestinos (y alentadas por el Gobierno) han provocado la cancelación de la última etapa de la Vuelta 2025 en Madrid, un hecho inaudito que ha generado polémica. Por ello, Ana Rosa Quintana no ha dudado en hablar de ello en su editorial.

La periodista no ha dudado en señalar cómo Sánchez está buscando llevar la conversación política hacia este conflicto internacional, entre Israel y la organización terrorista Hamás en la franja de Gaza, para evitar que se aborden otros temas de la actualidad política nacional.

“Palestina ha entrado en la precampaña electoral por Andalucía. Sánchez ha pronunciado un mitin en Málaga a favor de su candidata, María Jesús Montero, y ha utilizado las matanzas en Gaza para hacer propaganda con el deporte", ha dicho en el inicio de su editorial en El programa de Ana Rosa.

“Por supuesto que hay que movilizarse para condenar el asesinato en masa de 65.000 palestinos. Es algo incuestionable. Es muy dolorosa la imagen del éxodo de miles de familias con sus hijos y enseres saliendo camino de campos de refugiados”, ha señalado.

“La estrategia es la polarización. ¿Ahora en España solo se puede ser propalestino o proisraelí? ¿Todo el pueblo de Israel es un reflejo del Gobierno de Netanyahu? ¿Todo el pueblo español es un reflejo del Gobierno de Sánchez?”, cuestionaba.

Ana Rosa Quintana en 'El programa de AR'. Mediaset

“Lo que se dice después de un 'pero' en una frase, anula todo lo que se ha dicho antes de ese 'pero'. Atentos a dónde coloca el presidente el 'pero' en esta frase: 'Vaya por delante nuestro reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero, ¡pero!, también nuestra admiración a un pueblo español que se moviliza por causas justas como la de Palestina”, parafraseaba.

“Ese 'pero' llamaba al boicot. A Sánchez se le puso cara de Quim Torra cuando decía aquello de 'apreteu' y que llevó a unos CDR a intentar arrojar 400 litros de aceite al paso del pelotón. El Gobierno lo condenó y luego les amnistió”, ha recordado.

El plató de 'El programa de Ana Rosa'. Mediaset

“El Gobierno del 'pero'. Sánchez hablaba de un cambio de etapa en Andalucía, pero ponía fin a la etapa de la Vuelta con su llamamiento. No hay mayor manipulación de masas que usar el deporte como propaganda política, como se ha hecho a lo largo de la historia”, proseguía.

“Por cierto, ¿dónde estaba la ministra de Deportes, que no condenó el boicot a los ciclistas? Con 22 policías heridos, el delegado del Gobierno justificó los ataques alegando que en Madrid no se han asesinado a 65.000 personas”, agregaba.

La periodista culminaba su editorial cargando duramente contra la actitud del Gobierno liderado por Sánchez. “El responsable de la Policía boicoteando a la Policía. El mundo al revés”, manifestaba.

“Proponemos que, de la misma manera que el presidente llama al boicot a la Vuelta, boicotee a su socio Puigdemont, que ha criticado duramente al Gobierno por bloquear los productos israelíes, ya que supone un riesgo para las inversiones en Cataluña”, continuaba.

“Pero, ¿a que Moncloa no va a vetar a Junts por apoyar a Israel? Claro que no. Ni romperá relaciones con Israel ni romperá con Puigdemont, pero seguiremos viendo a Sánchez convertido en un activista”, finalizaba.