Primera bronca en 'Bailando con las estrellas': "Los veo muy protestones, cuestionando todo lo que les toca"

La primera gala de Bailando con las estrellas dejó momentos de tensión, especialmente tras la actuación de Manu Tenorio, que recibió una dura reprimenda por parte del jurado y una de las puntuaciones más bajas de la noche con un total de 18 puntos.

El cantante bailó un chachachá junto a su compañera María Monedero. El tema elegido para su actuación fue El merengue de Manuel Turizo, pero la interpretación no convenció al jurado, que destacó que el cantante se mostró nervioso. "Intenta no cantar cuando estés bailando, porque no te ayuda a concentrarte", apuntó Blanca Li.

Pelayo puso el foco en la inseguridad del concursante: "Te he visto un poco nervioso, siguiéndola a ella un poco perdido. Lo he pasado mal por ti porque no sabía ni si estabas cómodo. Tienes que esforzarte más e ir a por todas". Y mientras Inmaculada Casal y Gorka Marquéz trataron de empatizar con el concursante, Julia Gómez lanzó un dardo para todos los participantes.

"Va para ti y para los demás. Los veo muy protestones, cuestionando todo lo que les toca. Cambien la actitud", reprochó la coreógrafa. Y centrándose en la actuación de Tenorio, añadió: "Me puso muy nerviosa que estuvieras cantando y moviéndote todo el rato, concéntrate en moverte. Te vi nervioso, queriendo que termine y yo también quería que terminara".

Después de la publicidad, Jesús Vázquez anunciaba que había bronca en la sala de las estrellas, conectando directamente con Valeria Mazza. "Hay mucho enojo, bronca, rabia, un poco de todo. Vamos a empezar con Manu, que acaba de llegar muy enojado por los comentarios del jurado", desvelaba la presentadora.

Jurado de 'Bailando con las estrellas'. Telecinco

"No me parece que tenga mucho sentido que le digas a un cantante que cuando está bailando, canta, ¿qué quieres, que cacaree?", compartía visiblemente molesto. El compañero de baile de Anabel Pantoja, Álvaro, también ha demostrado su indignación por la actitud del jurado: "En una primera gala, no se puede dar un dos, porque desmoralizas a la persona".

"¿Con qué cara vas el lunes a ensayar cuando te han dado un dos? Hay un trabajo de semanas como para plantar un dos a alguien de esa forma", insistía. Un argumento muy aplaudido tanto por los demás concursantes como por el público, aunque no ha sentado tan bien a los que reparten los votos.

Julia Gómez en 'Bailando con las estrellas'. Telecinco

Manu Tenorio manifestó que "he echado en falta que reparen más en los aspectos positivos". Aun así, el jurado no se achantó ante las críticas y Julia volvió a atacar a uno de los integrantes de la sala: "¿Fue Álvaro el que dijo lo del dos? No me sorprende de él".